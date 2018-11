Actuellement, les 430 travailleurs prennent tout l’espace disponible dans le bâtiment de Matane. Une étude est en cours pour déterminer si l’intérieur doit être réaménagé ou s’il faut construire de nouveaux bureaux.

Le résultat de l'étude sera publié à la fin de l'hiver. Le maire de Matane, Jérôme Landry, veut tout faire pour assurer le développement du bureau de sa ville.

On va faire beaucoup de contact aussi auprès des ministères pour s’assurer [...] que Matane soit toujours bien positionnée. Jérôme Landry, maire de Matane

Le député d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Rémi Massé, assure que Matane demeure une priorité. C’est des bonnes nouvelles. Lorsqu’on explore différents scénarios pour répondre aux besoins des nouveaux employés, c’est parce qu’on est en processus de développement , explique-t-il.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) étudie aussi un projet de numérisation de dizaines de milliers de documents fédéraux qui pourrait créer jusqu'à 200 emplois au pays. Matane fait partie des endroits à l'étude puisque les employés possèdent déjà une expertise dans ce domaine.

La ministre du Revenu national et députée de Gaspé, Diane Lebouthillier, a rencontré les représentants de Matane.