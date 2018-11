Un texte de Patrick Henri

En dévoilant le nom des premiers membres de chacune des formations, celles-ci ont un peu dévoilé l’image qu’elles comptaient présenter aux amateurs de soccer.

À Edmonton, Allan Zebie et Randy Edwini-Bonsu sont les deux premiers joueurs à s’être entendus avec l’équipe. Les deux sont originaires d’Edmonton.

Cette équipe sera celle des gens d’Edmonton. Il y a tellement de talent ici, j’ai hâte de faire découvrir ce talent aux amateurs. Jeff Paulus, entraîneur et directeur sportif

L’entraîneur Jeff Paulus veut que son équipe soit dynamique, portée vers l’attaque, mais surtout qu’elle représente la capitale albertaine.

De nombreux joueurs issus de l’Académie du FC Edmonton devraient porter les couleurs de l’équipe cette saison.

Allan Zebie, lors d'un match du FC Edmonton Photo : La Presse canadienne

Zebie, le roc de l’équipe

Le FC Edmonton a choisi d’annoncer en grande la signature de Zebie, car il sera un joueur très important pour l’équipe.

Le Franco-Albertain a joué pour le FC Edmonton dans la Ligue nord-américaine de soccer (NASL) pendant trois saisons.

J’ai passé plus de temps avec Allan qu’avec les deux épouses que j'ai eues. C’est moi qui l’ai amené dans le programme quand il avait 15 ans et je n’ai jamais été déçu de lui. Il sera le roc de l’équipe. Jeff Paulus, entraîneur et directeur sportif

Paulus ajoute que Zebie est polyvalent et que son expérience en NASL sera un atout important pour la formation.

Zebie embrasse avec plaisir le nouveau rôle qui lui est confié.

Durant mes trois saisons avec le FC, j’étais le plus jeune joueur de l’équipe , affirme le joueur de 25 ans. Je suis maintenant prêt à être un des meneurs de l’équipe et à accepter plus de responsabilités.

Début du graphique (passez à la fin) L'ancien de l'École Maurice-Lavallée d'Edmonton, le Franco-Albertain @allan Zebie est un des 2 premiers joueurs signés par le FC Edmonton #FCED. Jeff Paulus veut bâtir l'équipe autour de lui. L'autre est Randy Edwini-Bonsu, aussi d'Edmonton. #RCAB #FRAB #CANPL @Ecole_ML pic.twitter.com/aJTHof3d7y — Patrick Henri (@pathenri) 29 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Edwini-Bonsu, un joueur de caractère

Randy Edwini-Bonsu a quitté Edmonton il y a plusieurs années, mais il avait hâte d’y revenir.

Après avoir joué au sein de l’organisation des Whitecaps de Vancouver il a joué en Finlande et en Allemagne. Il a également porté les couleurs de l’équipe nationale senior du Canada lors de 10 rencontres.

Randy est un joueur passionné, a révélé Paulus. C’est un excellent attaquant qui jouera un rôle important auprès de nos jeunes joueurs.

Nik Ledgerwood et Sergio Camargo sont les deux premiers joueurs à avoir signé avec le Cavalry Fc de Calgary. Photo : Première ligue canadienne

Deux joueurs pour le Cavalry FC

À Calgary, le Cavalry FC a annoncé la signature de Nik Ledgerwood, un joueur originaire de Lethbridge, dans le sud de la province et de Sergio Camargo.

Camargo a joué cette saison avec le FC Foothills de Calgary, après avoir passé une saison au sein de l’organisation du Toronto FC.

Ledgerwood a représenté le Canada sur la scène internationale à plus de 50 reprises. Le joueur de 33 ans a passé 13 saisons en Allemagne, avant de se joindre au FC Edmonton, avec qui il a joué durant deux saisons.

Il était le capitaine de l’équipe, lors de sa dernière saison au sein de la NASL.

La Première ligue canadienne de soccer compte sept équipes. Outre les deux formations albertaines, on retrouve des équipes à Langford en banlieue de Victoria, à Winnipeg, à Hamilton, dans la région de York près de Toronto, et à Halifax.