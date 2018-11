Les plans mis à jour, rendus publics à l’hôtel de ville mercredi soir, incluent des changements à la suite des recommandations faites lors de consultations publiques faites en mai. Ces plans incluent aussi l’enfouissement des fils électriques, suivant une décision prise à cet effet en août.

Sur approbation du conseil municipal, la largeur de la rue Elgin sera réduite de quatre voies à seulement deux, outre les voies de virage, sur une distance de 1,2 km entre la rue Gloucester et la promenade Reine-Élisabeth.

Les trottoirs seront aussi élargis et le stationnement sera réduit de 120 places à 90.

Ces changements causeront la fermeture de la rue Elgin à la circulation automobile pendant une bonne partie de l’année 2019, en plus de fermetures occasionnelles pendant la finalisation des travaux en 2020.

Le coût du projet est évalué à 36,3 millions de dollars.

Esquisse de la rue Elgin à la hauteur de la rue Waverley après les travaux. Photo : Ville d'Ottawa

Le projet de rénovation de la rue Elgin ne prévoit pas de voie séparée pour les cyclistes, mais plutôt des flèches et des aires peintes en vert à même les voies automobiles, du même type que ceux qui ont été installés sur l’avenue Holland. La mise en place de ces aires vertes avait semé la confusion, tant pour les cyclistes que pour les automobilistes à l’époque.

La conseillère Catherine McKenney a indiqué que d’autres mesures rendront la rue Elgin plus attrayante pour les cyclistes. Ce qui rend Elgin différente de Holland, c’est qu’il s’agit de la première artère en ville conçue pour une limite de vitesse de 30 km/h , a-t-elle dit.

« Ouvert »

Des résidents présents à la réunion se sont plaints qu’avec des réductions de voie sur les rues Elgin et O’Connor, la Ville rend la circulation au centre-ville difficile pour les automobilistes.

Lorsque questionné sur la possibilité de mettre en place un stationnement étagé dans le secteur de la rue Elgin, un fonctionnaire municipal a répondu que l’idée n’avait pas été évoquée plus tôt dans les consultations et que le stationnement à l’hôtel de ville allait être offert gratuitement pendant les soirs et les fins de semaine pendant la durée des travaux.

Pendant ce temps, des commerces de la rue Elgin s’efforcent à rappeler aux gens qu’ils seront ouverts et accessibles à pied pendant les travaux.