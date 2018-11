Un texte de Jonathan Jobin

Pruneau, un maraudeur de 29 ans, est avec Ottawa depuis le tout début de sa carrière, après avoir été un choix de premier tour en 2014. Ça fait déjà cinq ans que je suis ici. Il n'y avait pas de doute dans mon esprit que je voulais être de retour. Ottawa c'est une organisation qui me donne la chance de gagner chaque année , a mentionné le joueur défensif.

Le maraudeur a paraphé une entente de trois ans qui le lie avec le Rouge et Noir jusqu'en 2021. Depuis que j'ai commencé mon parcours, il n'y a pas vraiment eu de fausse note de l'organisation ou des partisans envers moi. J'ai beaucoup de plaisir ici alors pour moi c'était une priorité de sécuriser cela avec une entente à long terme , ajoute le numéro 6, qui dit vouloir jouer toute sa carrière dans l'uniforme bicolore.

Antoine Pruneau et Rob Bagg Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

Antoine Pruneau s'est établi comme une vedette défensive dans la capitale depuis le début de sa carrière. Il compte 293 plaqués défensifs et 54 plaqués sur les unités spéciales en 84 matchs dans la Ligue canadienne de football.

L'ancien joueur des Carabins de l'Université de Montréal a toutefois dû faire face à un premier obstacle la saison dernière avec une blessure qui lui a fait rater cinq rencontres.

Son coéquipier, Jean-Christophe Beaulieu, a pour sa part paraphé une entente de deux saisons avec l'équipe d'Ottawa. Obtenu des Alouettes en échange de Patrick Lavoie l'an dernier, Beaulieu a capté 22 passes pour 285 verges de gain et un touché en 2018.

Le Rouge et Noir compte une trentaine de joueurs autonomes. Lors du bilan de fin de saison de la formation en début de semaine, le directeur général Marcel Desjardins avait mentionné qu'il tenterait de s'entendre avec le plus de joueurs possible d'ici le 15 février.