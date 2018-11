Avec les informations de Boualem Hadjouti

C'est la deuxième fois que la municipalité obtient un tel permis en raison de la présence remarquée de l'animal en ville.

Une situation qui inquiète les autorités, même si l'animal ne s'est jamais attaqué aux résidents.

Le maire Alain Poirier dit que l'objectif est le contrôle de la population des coyotes en ville.

Le permis nous permet de travailler avec des trappeurs locaux, qui vont faire en sorte d'attraper le plus de coyotes possible, parce que là on les voit dans les lieux résidentiels et ça devient une problématique aux citoyens. Le coyote cherche le petit gibier, on ne voudrait pas non plus que les citoyens subissent le fait qu'il y ait des coyotes chez nous. Il ne s'est jamais attaqué à des citoyens, mais il faut être vigilants et prévoyants , fait-il valoir.

La Ville va installer des panneaux dans les secteurs où des activités de piégeage sont en cours.

L'an passé, la même opération n'a pas donné de résultats et le maire demande cette fois-ci la collaboration des citoyens.

En janvier, la Ville va tenir une rencontre publique pour mieux informer les citoyens sur l'animal et ses habitudes.