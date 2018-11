Un texte de Jean-Marc Belzile

La minière Agnico-Eagle est de loin le principal employeur minier en Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec. Elle emploie actuellement plus de 10 000 personnes dans les mines Goldex, La Ronde, Canadian Malartic, Meadowbank et pour la construction des projets Méliadine et Amaruq.

C'est 72 % du nombre total d'emplois des minières ayant des gisements en exploitation dans ces deux régions, soit 13 770.

Cette hausse d'employés fait en sorte que certains postes sont maintenant plus difficiles à combler, selon le directeur régional des ressources humaines d'Agnico-Eagle, Nicolas Bolduc.

Tous les postes de métiers comme les mécaniciens, les électriciens ou même les mineurs, ça devient de plus en plus difficile, il y en a moins de disponibles. Il y a aussi tous les postes professionnels spécialisés, les ingénieurs miniers, ingénieurs mécaniques, électriques, on réussit à combler nos postes, mais le processus est plus long, au niveau des techniciens c'est aussi la même situation , affirme-t-il.

Pénurie de logements

La pénurie de logements est aussi un frein à l'embauche en ce moment, selon Nicolas Bolduc.

Ça amène une pression de plus pour nous à combler ces postes et à localiser les gens. Des fois, ils sont intéressés à venir dans la région, mais acheter une maison, c'est dispendieux actuellement, c'est de trouver la maison aussi. C'est un enjeu qui s'installe dans le marché , estime-t-il.

Le constat est le même à la mine Lamaque d'Eldorado Gold, à Val-d'Or.

Le directeur responsabilité sociale, Joël Gauthier, assure avoir tout de même reçu plus de 7000 curriculum vitae lors de la dernière année, ce qui lui a permis de pourvoir tous les postes.

La proximité de la ville de Val-d'Or est un avantage important, selon lui. Il assure par contre avoir fait le maximum pour ne pas nuire aux opérations de ses compétiteurs.

On essaie vraiment de faire attention de ne pas affecter les opérations des autres minières, c'est un mot d'ordre qu'on s'est donné à l'interne. Chaque personne qui est embauchée chez nous est révisée par la direction pour s'assurer d'un équilibre. Ce sont tous des collègues, qu'on travaille pour des entreprises compétitrices ou pas, au niveau de la main-d'oeuvre, c'est certain que quand on a pris le temps de développer et former des gens, on ne veut pas perdre ces gens-là, c'est normal qu'il y ait des préoccupations et on essaie de respecter ça.

Une mine-école

Joël Gauthier affirme que pour s'assurer d'avoir une relève qualifiée, la mine Lamaque va créer ce qu'elle appelle une « mine-école ».

Ce sera un nombre de six à huit étudiants qui vont sortir de la commission de formation professionnelle, qui sont déjà qualifiés pour les opérations, mais qui n'ont pas nécessairement l'expérience spécifique sur l'ensemble des équipements qu'on peut avoir sous terre. On a un programme de 18 mois qui va former ces jeunes-là et ensuite, en fonction de nos besoins opérationnels, ces gens-là vont faire des remplacements ou supporter dans la ligne de progression et ils vont apprendre les métiers des équipements spécifiques qu'on a dans nos opérations , explique Joël Gauthier.

Les minières ont par contre l'avantage d'offrir des emplois payants, ce qui fait en sorte qu'elles réussissent maintenant à recruter des travailleurs qui proviennent d'autres secteurs d'activités.

Le directeur régional des ressources humaines d'Agnico-Eagle, Nicolas Bolduc, a constaté cette tendance.

C'est une tendance qu'on voit depuis plusieurs années. Quand on affiche des postes, des gens de d'autres secteurs professionnels ou techniques viennent appliquer dans l'industrie minière parce que c'est réputé pour avoir de bonnes conditions salariales, ça attire donc des gens d'autres secteurs d'activités , observe-t-il.

Selon une récente étude de l'Association minière du Québec, les emplois soutenus par l'industrie minière représentaient, en 2016, 20,5 % de l'emploi total de la région. Ces emplois ont un salaire moyen de 96 500 $.