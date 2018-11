Cela fait partie d’une des recommandations du rapport du Comité sénatorial sur les activités de recherche et sauvetage maritimes, publié jeudi, à la suite d’une étude qui a commencé en 2016.

Le comité croit que ce changement de gouvernance aiderait à augmenter les budgets de l'organisation à long terme, étant sous-financée depuis des années, ce qui permettrait de moderniser sa flotte de recherche et sauvetage.

Le Sénat recommande également l’appui du secteur privé pour accroître sa capacité à couvrir plus de territoire.

Favoriser les pêcheurs

Ces changements pourraient favoriser la sécurité des pêcheurs de l'Atlantique, selon le sénateur Marc Gold, vice-président du Comité.

Les pêcheurs subissent de la pression avec leurs quotas, et à l’heure actuelle, ils ont une période de temps limitée. Peu importe la température et les conditions de la mer. Les règles du jeu font en sorte qu’ils sont poussés, entre guillemets, à prendre des risques. Un nouveau système de gouvernance ne va pas changer cet aspect, sauf que ça va donner plus d’importance et de cohérence aux standards.

Navires vieillissants

Les navires, brise-glaces et hélicoptères vieillissent et doivent être renouvelés, reconnaît le comité. La Garde côtière réaffecte depuis des années des sommes d’argent destinées à l’entretien de ses navires pour assurer le maintien de ses opérations.

Le sénateur estime que de transférer la Garde côtière à Transports Canada renforcerait l’importance de la recherche et des sauvetages, en particulier des pêcheurs en Atlantique.

Ultimement, c’est Transports Canada qui est responsable des règlements qui touchent l’aspect du travail important et dangereux des pêcheurs , ajoute-t-il.

Instruments en cas de détresse

Le rapport recommande également que chaque bateau puisse se munir d’un équipement qui permettrait d'être retracé en cas de détresse, soit des radiobalises de localisation des sinistres .

Le défi, c’est que ça coûte de l’argent , laisse savoir le sénateur. On donnerait un délai de deux ans pour que les pêcheurs puissent trouver les moyens de financer l’achat de ces instruments. Ça pourrait devenir un règlement applicable à tous les bateaux pour sauver des vies.

Il y a trois centres de recherche et sauvetage de la Garde côtière au Canada, soit à Halifax, à Trenton et à Victoria.

Celui d’Halifax couvre un territoire de cinq millions de km2, qui comprend toutes les provinces de l'Atlantique, l’Est-du-Québec et le sud de l'île de Baffin.