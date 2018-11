Par exemple, la requête « Règle une minuterie de cinq minutes, s’il te plaît » déclenchera la réponse « Merci de le demander si gentiment! Cinq minutes à partir de maintenant. »

Rien ne vous oblige toutefois à utiliser ces formules de politesse pour ordonner à votre assistant virtuel de faire ce pour quoi il a été conçu.

Cette nouvelle fonctionnalité avait été annoncée par Google en mai dernier, à la conférence des développeurs de Google. Amazon avait lancé le même genre de fonction un mois plus tôt pour son assistant virtuel Alexa.

En plus des nouvelles bonnes manières de son assistant, Google a ajouté d’autres fonctionnalités, dont un système de discussion avec le père Noël. L’entreprise n’indique pas si cette option est offerte en français.

Les utilisateurs de l’Assistant Google peuvent également demander au système de créer et de gérer des listes virtuelles. Cette fonction leur permettra par exemple de créer une liste de cadeaux de Noël et d’y ajouter des éléments. Il sera aussi possible de demander d’énumérer ce qui se trouve sur une liste.