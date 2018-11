L’entreprise Babcock Canada Inc. sera maintenant responsable de fournir des services de lutte et d'extinction des feux de forêt au Manitoba. La compagnie a remporté le processus d’appel d’offres lancé plus tôt cette année pour obtenir ce contrat, mais le gouvernement ne précise pas à combien se chiffre la transaction.

Le ministre de l'Infrastructure, Ron Schuler, dit que la province restera propriétaire de ses sept avions actifs, qui ne seront déployés en dehors du Manitoba que lorsqu’ils ne sont pas utilisés localement.

Ron Schuler affirme que d'autres provinces canadiennes, comme la Colombie-Britannique, font déjà appel aux services d’entreprises privées pour lutter contre les incendies de forêt.

« Ça garantira des temps de réponse plus rapides, une sécurité renforcée et un programme d’entretien des avions de qualité supérieure. Ça améliorera davantage le système d’extinction des incendies au Manitoba », déclare le ministre.

Le Syndicat des employés de la fonction publique du Manitoba (MGEU) a déjà fait savoir son opposition à ce changement, soutenant qu’une entreprise privée va tirer des profits de ses opérations et qu’il y aura moins d’argent disponible pour les services de première ligne.

Le gouvernement progressiste-conservateur a également lancé un appel d’offres pour l’exploitation du service d'ambulance aérienne de la province et d'autres programmes aériens.