Mercredi, la Société canadienne d'hypothèques et de logement dévoilait qu'il n'y avait que 2,6 % des logements qui étaient disponibles à Sherbrooke. On considère que l'équilibre est atteint lorsque le taux d'inoccupation est de 3 %.

« Un taux d'inoccupation sous la barre du 3 % engendre des conséquences catastrophiques pour les ménages-locataires à faible revenu. Le manque de logements locatifs réduit considérablement l'accès à un logement puisque d'une part, les locateurs profitent de la grande demande de locataires pour augmenter le coût du logement et d'autre part, le locateur augmente ses critères de sélection laissant pour contre les ménages à faible revenu », déplore l'organisme dans un communiqué.

L'Association rappelle que le taux de 2018 pourrait être encore plus élevé en 2019. « Déjà, nous savons qu'une soixantaine de ménages-locataires devront se trouver un logement dû à l'aménagement de la rue Galt Ouest, qu'une vingtaine d'autres seront sans logement au 1er juillet et qu'une centaine d'autres seront dans l'obligation de déménager dû à l'augmentation du coût de leur loyer ou à l'insalubrité du logement », ajoute-t-on.

Au-delà des craintes exprimées, l'Association des locataires implore les élus municipaux de construire 100 logements sociaux par an pour les cinq prochaines années. On demande également que le maire Steve Lussier fasse pression sur les gouvernements fédéral et provincial afin d'obtenir du financement pour la construction de logements sociaux.