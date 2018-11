Regarder Narcos ou The Crown sur la plateforme de vidéo en ligne coûte désormais entre 1 et 3 dollars de plus par mois.

Le tarif mensuel de l'abonnement permettant d'accéder à du contenu pouvant être diffusé sur deux écrans en même temps passe de 10,99 à 13,99 $. Celui de l'abonnement de base, qui permet de regarder Netflix sur un seul écran à la fois, revient à 9,99 $ par mois, contre 8,99 $ jusqu'à présent.

Quant au forfait Premium, vendu auparavant à 13,99 $ et qui permet aux abonnés de regarder des films ou émissions sur quatre écrans à la fois en haute ainsi qu'en ultra haute définition, il passe aujourd'hui à 16,99$.

Ces hausses de prix sont dès maintenant effectives pour les nouveaux clients de Netflix. Les personnes déjà abonnées seront avisées par courriel et verront leur facture augmenter au cours des prochaines semaines.

En août 2017, pour la première fois en deux ans, Netflix avait relevé ses tarifs d'environ un dollar.

Un marché qui attire de nouveaux acteurs

Netflix a justifié sa décision par sa volonté de financer la production de nouveaux films et séries alors que la concurrence s'accroît sur le marché canadien des plateformes de vidéo en ligne.

Plus tôt ce mois-ci, Bell Media a enrichi l'offre de son service de vidéo en ligne CraveTV en ajoutant des films américains récents et de nouvelles productions de la chaîne de télévision payante HBO. Ce forfait, baptisé Crave+, coûte 20 $ par mois.

L'an prochain, Disney fera son entrée sur le marché de la diffusion en continu. Sa plateforme Disney+ proposera des films et des séries originales, comme un antépisode de Rogue One : une histoire de Star Wars et une production basée sur Loki, un personnage de l'univers Marvel.

D'autres services pourraient également être commercialisés au Canada, dont une plateforme exploitée par l'entreprise Criterion et spécialisée dans les films classiques, ainsi que CBS All Access, le service de vidéo à la demande du groupe américain CBS. Lancé en 2014, il offre notamment les séries Tell Me a Story et Strange Angel.