Il s’agit toutefois d’une formalité, car les représentants de l’administration Plante-Dorais y détiennent la majorité.

Au moment du dépôt du budget, les villes liées ont d’ailleurs indiqué qu’elles allaient l’approuver.

Mercredi, au conseil municipal, le deuxième budget Plante-Dorais a été adopté par 37 voix contre 19. L’administration l’a vivement défendu contre les attaques de l’opposition officielle, qui avait déjà signalé qu’elle allait s’y opposer, le jugeant « dépensier ».

« Comme deuxième budget, ça envoie les mauvais messages. Et plus on creuse, plus on trouve que ça empire, a affirmé mercredi Alan DeSousa, porte-parole de l’opposition en matière de finances. À un moment où on essaie de garder les familles sur l’île de Montréal, augmenter les taxes de 5 % sur deux ans envoie le mauvais message ».

Le budget 2019 prévoit une augmentation moyenne des taxes de 1,7 %, alors que la hausse était de 3,3 % dans celui de 2018.

Le président du comité exécutif Benoit Dorais a rejeté l'une après l'autre les critiques de l'opposition.

Les dépenses augmentent entre autres parce que la Ville a plus de responsabilités, mais elle reçoit aussi plus d’argent de Québec, a-t-il plaidé.

Il affirme aussi que la dette de la Ville est bien gérée.

« Il y a un dicton qui est toujours vrai, qui dit que qui paie ses dettes s'enrichit. J'y crois, mon grand-père y croyait et je crois qu'on va continuer [d’y croire] comme Montréalais. C’est de la saine gestion. Ça fait juste s’appliquer à des gros chiffres, mais ça reste aussi vrai comme dicton », a-t-il

Pour éviter de s'endetter, la Ville a prévu consacrer 80 millions de dollars de plus aux paiements qu’elle fait comptant, pour un total de 441,6 millions. Son taux d’endettement atteindra toutefois 112 % des revenus en 2019, alors qu’il était de 89 % en 2017 et qu’il est estimé à 99 % en 2018.

Avec des informations de Benoît Chapdelaine