« Il est temps pour moi de me tourner vers de nouveaux défis », annonce-t-il. M. Starke a indiqué mercredi qu’il ne tentera pas de briguer un troisième mandat en tant que député de Vermilion-Lloydminster l’an prochain.

Celui qui convoitait la direction du PPC en 2017 a toujours refusé de rejoindre les rangs du parti mené par Jason Kenney, dont il n’épouse pas la vision politique. Richard Starke n’a jamais toléré les positions de son rival sur les enjeux LGBTQ.

« Le bien-fondé de ma décision a été confirmé à maintes reprises », a déclaré le député qui aurait été « très mal à l’aise » de défendre les couleurs du PCU.

PPC un jour, PPC toujours

Isolé sur l'échiquier politique depuis sa défaite face à Jason Kenney en 2017, Richard Starke s’était fait un point d’honneur de ne pas rejoindre un autre parti.

« On ne pourra m’enlever ma carte du Parti progressiste-conservateur que lorsque mes mains seront froides et mortes », avait-il lancé en marge de la course à la direction du parti conservateur, il y a deux ans.

Déçu de son expérience en tant que député de l'opposition, Richard Starke ne garde pas pour autant un meilleur souvenir de l’époque où il était ministre du Tourisme, des Parcs et des Loisirs sous le gouvernement d’Alison Redford.

Selon lui, peu importe le parti au pouvoir, c’est comme si « le gouvernement en place avait comme seule préoccupation de gagner les prochaines élections ».

Désillusionné, c’est « sans regret » qu’il a annoncé son départ de la scène politique provinciale. Le député entend profiter de sa nouvelle vie pour apprendre l’italien et se lancer dans la rédaction d’un livre relatant son parcours en politique.