En 2017, Saguenay avait déjà commencé à confier des tâches effectuées par les employés municipaux à l'entreprise privée, comme le nettoyage des rues au printemps.

Le conseiller municipal et président de la commission des finances, Michel Potvin, affirme que les résultats avaient été concluants. Au niveau de l'efficacité, le balayage des rues, on a établi un record cette année , explique-t-il.



Saguenay veut désormais aller plus loin. La Ville veut davantage faire appel à la sous-traitance dès l'an prochain.

Selon le syndicat des cols bleus, cette décision est carrément inacceptable.

Le président du syndicat, Yannick Gaudreault, maintient que le balayage du printemps est encore visé, de même que la tonte du gazon, le déneigement des bornes-fontaines et le nettoyage du réseau d'égouts.

On est inquiet parce qu'il y a certainement moins d'heures de travail qui seront exécutées par nos salariés. Yannick Gaudreault, président du syndicat des cols bleus de Saguenay

Ce sont des tâches qu'on a toujours faites et on a toujours donné le service à la population, ajoute M. Gagnon. Maintenant ce seront des entreprises privées et on n'aura pas le contrôle sur le service.



Le syndicat affirme qu'une portion significative des travaux sera transférée au privé.

Emplois

Quant à la Ville, elle ne connaît pas encore l'ampleur des économies qui seront réalisées. Saguenay affirme toutefois qu'aucun poste ne sera supprimé.

L'an passé, il y avait 205 cols bleus. Cette année on est rendu à 210. On vient d'embaucher 15 personnes , indique Michel Potvin.

On travaille avec le syndicat pour améliorer le fonctionnement, mais personne n'a perdu son emploi. Michel Potvin, conseiller municipal

Yannick Gaudreault voit les choses d’une autre manière.

C'est inévitable : les employés temporaires au niveau des travaux publics vont être directement touchés , assure-t-il.

Rencontre au sommet

Le syndicat des cols bleus de Saguenay, qui représente 500 membres, doit rencontrer la direction générale vendredi pour discuter de ce sujet. Il demande un moratoire sur toute nouvelle ouverture à la sous-traitance.



Si cette rencontre ne donne pas satisfaction aux syndiqués, ils promettent de manifester lundi soir lors de la séance du conseil municipal.

D'après le reportage de Louis Martineau