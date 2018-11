La chaîne publique gagne de plus en plus d’auditeurs. Les chiffres dévoilés jeudi matin montrent que la station est écoutée par plus de 179 000 personnes, une progression de 14 % par rapport à l’automne dernier.

Suivent dans l’ordre le FM93 avec 151 300 auditeurs, Rouge 107,5 (150 800) et CHOI Radio X (141 000).

Émissions les plus écoutées le matin et l’après-midi

Le matin, l’émission Première heure, animée par Claude Bernatchez, trône au sommet pour un cinquième sondage consécutif avec 24,6 % des parts d’écoute dans le marché central.

Au retour à la maison, la nouvelle émission C’est encore mieux l’après-midi, animée par Guillaume Dumas, connaît un excellent départ. À son premier sondage, elle est déjà première avec 15,7 % des parts d’écoute dans le marché central.

La directrice de la station Radio-Canada Québec, Véronique Lessard, est heureuse de ces résultats.

Je suis vraiment fière du travail accompli par les équipes du matin et du retour. Ca se reflète sur l'ensemble de l'antenne du 106,3 à Québec. Véronique Lessard, directrice de la station Radio-Canada Québec

CHOI Radio X trône pour sa part au sommet pour le rayonnement global, avec quelque 248 000 auditeurs.

Suivent respectivement dans l’ordre Rouge 107,5 avec 239 000 auditeurs, le FM 93 (237 000) et ICI Radio-Canada Première quatrième (230 000).