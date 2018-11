Ce surplus, résultat d'une gestion serrée, pourrait être en apparence une bonne nouvelle, mais il cache toutefois une réalité. Par exemple, le Cégep de Sherbrooke manque de moyens pour moderniser ses équipements et pour développer de nouveaux projets.

On a un surplus, ça peut paraître élevé, mais sur un budget de 65 millions, c'est assez peu. On est quand même content. C'est sûr qu'il y a eu du réinvestissement en éducation l'an passé et ça paraît dans nos états financiers. On a un contrôle très serré des dépenses. On a fait des sacrifices importants. C'est une bonne nouvelle, mais il reste quand même une dette , rappelle la directrice générale de l'établissement, Marie-France Bélanger.

Le surplus servira d'ailleurs à éponger cette dette. Il restera environ 60 000 $ à rembourser. S'en sortir progressivement, ce n'est pas suffisant. Nos étudiants, notre région, notre personnel méritent mieux que de juste "s'en sortir". On mérite d'avoir de meilleures conditions comme dans les autres régions , croit Mme Bélanger.

Le Cégep de Sherbrooke reçoit du ministère un plafond d'heures travaillées. On ne peut pas dépasser ce plafond. C'est une loi qui vise le contrôle des effectifs dans le contrôle public. Quand on compare ce plafond avec le réel, on a l'équivalent de 42 personnes à temps plein en moins que le plafond. Nos collègues sont généralement près du plafond et certains le dépassent même , donne-t-elle en exemple.

Des rencontres avec la nouvelle députée de Saint-François, Geneviève Hébert, ont eu lieu depuis son élection. Une demande de financement ad hoc, destiné à rétablir les finances du Cégep, a été demandée.

Ce n'est pas la première fois que la direction du Cégep de Sherbrooke demande un réajustement au niveau de son financement. L'an dernier, un cri du coeur avait été lancé au gouvernement pour que de l'aide soit accordée.