Les chiffres de Statistique Canada portent sur les crimes haineux déclarés par la police, c'est-à-dire les affaires criminelles dont une enquête criminelle a permis de déterminer qu'elles avaient été motivées par la haine envers un groupe identifiable.

La forte hausse de 47 % est surtout attribuable à l'accroissement du nombre de crimes contre les biens motivés par la haine, tels que les graffitis et le vandalisme. Plus précisément, les affaires qui ciblent les musulmans, les juifs et les noirs sont en grande partie à l'origine de cette croissance partout au pays, et particulièrement en Ontario et au Québec.

Statistiques Canada place ces données en perspective en expliquant que les crimes haineux enregistrés en 2017 représentaient une faible proportion de l'ensemble des crimes, soit 0,1 %.

Dans l'ensemble du pays, le crime le plus courant motivé par la haine d'une race ou d'une origine ethnique était dirigé contre les Noirs.

Le Code criminel du Canada considère quatre infractions précises comme des infractions de propagande haineuse ou des crimes haineux :

l'encouragement au génocide,

l'incitation publique à la haine,

la fomentation volontaire de la haine,

le méfait motivé par la haine à l'égard d'un bien utilisé par un groupe identifiable.

L'Ontario et le Québec en tête de ce triste palmarès

L'Ontario, province la plus populeuse au pays, a enregistré une augmentation – inégalée ailleurs au Canada – de 67 % du nombre de crimes haineux, passant de 612 en 2016 à 1023 en 2017. Une croissance attribuable principalement à l'accroissement des crimes motivés par la haine des musulmans (+ 207 %), des noirs (+ 84 %)et des juifs (+ 41 %).

Au Québec, il y avait eu 327 crimes haineux en 2016. En 2017, on en a enregistré 489, soit un accroissement de 50 %. Le nombre de crimes haineux perpétrés contre les musulmans a presque triplé.

En février, le mois suivant la fusillade au Centre culturel islamique de Québec, le nombre déclaré de crimes haineux contre les musulmans a atteint un sommet, représentant 26 % des affaires ciblant les musulmans déclarées pour l'année au Québec.

Une hausse du nombre de crimes haineux a aussi été constatée en Alberta et en Colombie-Britannique.

Les crimes motivés par la haine d'une orientation sexuelle représentaient 10 % des crimes haineux déclarés par la police en 2017. Leur nombre a augmenté pour une deuxième année consécutive, de 176 affaires en 2016, on est passé à 204, en 2017.