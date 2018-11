Un texte d'Alix-Anne Turcotti

Depuis une semaine, des manifestants de la communauté innue de Nutashkuan occupent un terrain situé à l'intersection de la route 138. Ils ont intensifié leurs moyens de pression mardi. Ils réclament de nouvelles ententes avec Hydro-Québec concernant la coupe de bois.

Mercredi soir, la présence des manifestants n’a pas empêché une vingtaine de travailleurs de quitter les lieux.

Sandra Chiasson, d'Hydro-Québec, précise que l'objectif de la société d'État est toujours d'en arriver à une entente avec les Innus.