Le rapport publié par le coroner Me Steeve Poisson fait état qu’il n’y avait pas de détecteur de fumée à l’étage ou au sous-sol de la maison, et que le détecteur de fumée qui se trouvait au rez-de-chaussée n’avait pas de piles.

L’enquête a révélé que l’incendie semble avoir été déclenché par une cigarette oubliée dans la salle de lavage de la maison.

Suite à l’enquête, la cause de l’incendie semble être un article de fumeur oublié dans le secteur où des vêtements/serviettes se trouvaient. Il s’agit d’un incendie d’origine accidentelle. La présence de détecteurs de fumée qui n’étaient pas en état de fonctionnement a aussi un impact sur cette fin tragique. Extrait du rapport du coroner Me Steeve Poisson

Le coroner exclut tout élément criminel de la séquence des événements.

Une nuit funeste

Le 2 janvier 2018, le feu s’est déclaré vers 0 h 30 dans la résidence de la rue Massicotte, dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine.

Un enfant de trois ans est mort dans un incendie à Trois-Rivières dans la nuit de lundi à mardi. Photo : Radio-Canada/Luc Lavigne

La mère de Thomas Livernoche dormait avec son fils à l’étage quand elle s’est réveillée à cause de la fumée. Son conjoint, qui dormait au rez-de-chaussée, est monté à l’étage pour venir les chercher.

Ne pouvant plus redescendre à cause des flammes, il a défoncé une fenêtre et s’est retrouvé sur le toit du portique, duquel il est tombé.

Sa conjointe a tenté de sortir par la fenêtre avec son enfant dans les bras, mais n’y est pas parvenue. Elle est sortie seule sur le toit du portique, pensant retourner chercher son fils. Elle est tombée du toit sans avoir pu attraper le petit Thomas.

Le coroner rapporte que les parents ont essayé de retourner dans la maison, mais l’incendie était trop intense. Les pompiers ont aussi tenté d’aller chercher Thomas Livernoche, mais en vain.

L’enfant était éveillé au moment où ses parents sont l’un après l’autre tombés du toit.

Une fois l’incendie maîtrisé, Thomas a été retrouvé à environ 60 centimètres de la fenêtre. Son décès a été constaté sur place à 1 h 15.