Un texte de Mathieu Dion, correspondant parlementaire à Québec

Au terme de plusieurs enquêtes, la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, a constaté combien la pénurie de personnel affecte la qualité des services dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), si bien que de nombreux patients subissent un préjudice en vertu de la Loi sur les services de santé et sociaux.

Il en résulte que des services comme les bains hebdomadaires, les soins d’hygiène buccale, le rasage et la coiffure sont reportés. Extrait du rapport annuel 2017-2018 du Protecteur du citoyen

Dans un CHSLD, Mme Rinfret constate que des patients sont restés dans leur lit pendant 36 heures consécutives.

Échec dans la bonification des soins à domicile

Sous l’ère libérale, le gouvernement s’était donné des cibles pour les soins à domicile de 2014 à 2020. Force est de constater qu’à mi-parcours, l’offre de services a plutôt stagné, elle s’est même « dégradée à certains égards » depuis 2012.

La protectrice évoque une diminution du nombre d’heures de services chez les personnes ayant des besoins plus légers.

Ainsi, 132 992 personnes ont reçu des services en 2016-2017, alors que la cible était de 138 549. En mars, Québec a accordé 100 millions de dollars supplémentaires pour redresser la barre.

Facturation de frais de chambre douteuse

À son arrivée à l’hôpital, un patient doit choisir, malgré sa condition, une chambre individuelle ou à deux lits, moyennant un tarif, ou un lit gratuit dans une salle.

« Ces dispositions, qui datent de 1981, ne sont plus adaptées », selon Marie Rinfret. Dans les nouveaux hôpitaux, les options gratuites en salle deviennent de plus en plus rares, « voire inexistantes ».

Une personne pour qui une chambre à un lit est médicalement requise doit en assumer les frais si elle a choisi ce type de chambre à son arrivée, et ce, même si elle ignorait alors qu’une telle chambre lui serait de toute façon assignée en raison de son état de santé. Pourtant, si elle n’avait pas fait ce choix, la chambre médicalement requise lui aurait été attribuée sans frais. Extrait du rapport annuel 2017-2018 du Protecteur du citoyen

À son avis, cette façon de faire conduit à un « traitement inéquitable ».

Gestion inadéquate des dossiers de sinistrés

La protectrice du citoyen donne raison au tiers des sinistrés des inondations de 2017 qui ont porté plainte contre le ministère de la Sécurité publique pour les longs délais de traitement des demandes d’aide financière.

Les retards dus à l’information inexacte que donnait le ministère de la Sécurité publique et la perte de documents ont mené à une « source d’insécurité considérable » pour de nombreux sinistrés.

En octobre, le premier ministre caquiste, François Legault, s’est engagé à présenter « dans les prochaines semaines » un nouveau programme visant à donner des réponses plus rapidement.