Le groupe fait référence au coût prohibitif d’améliorer les sorties de secours, après que le BST eut recommandé l’installation de fenêtres permettant une évacuation rapide de l’appareil.

Transport Canada a soutenu l’évaluation. D’après des notes non datées préparées récemment pour le ministre des Transports, Marc Garneau, Transport Canada a décidé de ne pas aller de l’avant avec des sorties qui permettent une fuite plus rapide après s’être basé sur l’analyse du groupe de consultation sur les coûts et les bénéfices. Le ministère a plutôt recommandé que les pilotes reçoivent une formation pour des évacuations d’urgence tous les trois ans.

L'accident au large de l'île Saturna : Six personnes ont péri dans l’accident de 2009, dont un bébé. Seulement le pilote et une passagère ont survécu. Dans son rapport, le BST avait notamment souligné que dans la plupart des écrasements d'hydravion, les passagers survivent à l'impact, mais que 70 % d'entre eux meurent noyés ensuite.

D’autres documents montrent également que des exploitants d’hydravions s’inquiétaient de la perception des passagers s’ils leur demandaient de porter des vêtements de flottaison individuels, une autre recommandation faite par le BST après l'écrasement mortel. Des exploitants craignaient notamment que cette demande effraie leurs clients.

En 2016, Transport Canada a proposé que le port de vêtement de flottaison individuel soit obligatoire pour les passagers et l’équipage et que les pilotes reçoivent une formation en cas d’évacuation d'urgence, mais deux ans plus tard, ces changements ne sont pas en vigueur.

Par courriel, Transport Canada n’a pas précisé quand ils le seront, mais soutient suivre les délais prescrits.

Entretemps, des exploitants d'hydravion ont volontairement installé des fenêtres permettant une évacuation plus rapide.

D'après des informations d'Eric Rankin et de Paisley Woodward, CBC News