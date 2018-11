Un texte de Nafi Alibert

Des poules Plymouth barrées aux poules Random Bread Broiler, 10 races de poules, dont les élevages remontent parfois à plus d’un siècle, sont élevées dans le centre de recherche à Edmonton.

« Notre collection [de poules] anciennes s’apparente à un musée vivant de préservation de tout un patrimoine génétique », illustre Frank Robinson, un professeur en sciences de l’agriculture et de l’environnement à l’Université de l’Alberta.

Biodiversité animale

Avec l'avènement des élevages en batterie, certaines de ces poules traditionnelles sont en train de disparaître au profit de races plus productives, indique le professeur.

La plupart des aviculteurs d'Amérique du Nord n’élèvent qu’une sorte de poules qui proviennent de trois grands distributeurs : Avaiagen, Cobb et Hubbard.

Que vous achetiez vos poulets à Winnipeg, en Saskatchewan ou en Arkansas, vous achetez des animaux qui ont tous le même patrimoine génétique. Frank Robinson

Rentables pour les éleveurs industriels, ces poules présentent un risque potentiel, selon Frank Robinson. À force d’être croisées entre elles, ces poules pourraient développer une mutation génétique dangereuse, qui décimerait les élevages. Dans le pire des scénarios, les éleveurs risqueraient de repartir à zéro, avec une nouvelle population de gallinacés, craint le professeur.

Une raison de plus, selon Frank Robinson, de préserver la biodiversité animale. Mais cette préservation a un prix.

« Ça coûte cher de nourrir et d'abriter les poules. On doit aussi engager des employés pour ramasser les oeufs trois fois par jour, nettoyer et entretenir les poulaillers », précise Dawn Hage, coordinatrice au centre de recherche en aviculture.

Pour financer le projet, le centre a lancé un programme d’adoption de poules en 2013. Les « parrains » peuvent venir récupérer des oeufs fraîchement pondus toutes les deux semaines, au coût de 157,50 $ par année.

Le programme populaire a déjà permis de parrainer 500 poules. Il n’en restait plus que cinq disponibles à adopter au début du mois de novembre.

Avec les informations de Chris Martin