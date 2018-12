Un texte de Laurie Trudel

Radio-Canada a obtenu les données des surcharges du 27 août au 5 octobre 2018 pour l'ensemble du réseau de la Société de transport de l’Outaouais (STO), en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics.

Pour la période de la rentrée, le nombre de surcharges pour l’ensemble du réseau de la STO est passé de 1139 en 2017 à 1936 en 2018. Une augmentation de 70 %.

Les trajets des lignes 200, 59, 100, 24 et 400 sont les cinq plus surchargés du réseau. Dans la dernière année, le trajet de la ligne 400, qui relie le secteur de Gatineau au centre-ville d’Ottawa a remplacé la 49, qui relie Aylmer au Cégep de l’Outaouais en passant par le Plateau, au chapitre des 5 pires surcharges.

Une surcharge est un moment et un lieu où l’autobus atteint sa capacité maximale d’embarquement. La capacité est différente pour chaque modèle et chaque configuration de véhicule.

La ligne 200 arrive en tête de liste : des autobus sont passés sous le nez d'usagers sans s’arrêter 375 fois cet automne. La ligne 59, 195 fois. La ligne 100, 161 fois. La ligne 24, 115 fois. La ligne 400, 107 fois.

C’est à l’arrêt Wellington/Bank à Ottawa où il y a eu le plus d’autobus bondés qui ont continué leur chemin. La situation s’est produite à 173 reprises lors de la rentrée.

Des usagers du transport en commun en ont assez de voir des autobus leur passer sous le nez, jour après jour. Fabienne Wood habite dans le secteur d’Aylmer et travaille dans le Vieux-Hull. Elle vit cette situation régulièrement.

Les bus ne s’arrêtent même pas, parce qu’ils sont trop pleins, ou même s’ils s’arrêtent, il faut vraiment qu’on soit comme des sardines dans l’autobus. C’est frustrant, parce qu’on a des enfants à aller chercher à l’école et on a nous aussi nos horaires. Fabienne Wood

Jade Hamelin étudie à l’école Nouvelle Frontière. Elle croit que les horaires des trajets ne sont pas optimaux. Il y en a comme trois qui sont à la même heure, puis après ça, il faut que tu attendes une heure pour le prochain. En ce moment, c’est ça que je fais, je vais être en retard à l’école , a-t-elle déploré.

Le président Syndicat Uni du transport local 591, Guy Gosselin, affirme que les situations de surcharges sont problématiques pour les chauffeurs.

Ça crée des conflits avec les usagers , explique M.Gosselin. Autant les usagers qui embarquent à bord de l’autobus que les usagers qu’on n’embarque pas quand on passe avec les autobus. Les usagers nous font des signes des fois aux arrêts quand ils voient qu’on n’arrête pas.

Guy Gosselin encourage les usagers en colère à communiquer avec le service à la clientèle de la STO pour formuler une plainte formelle. Avec les demandes, j’ose espérer qu’ils vont s’ajuster , croit-il.

La Société de transport de l’Outaouais explique une partie de l’augmentation des surcharges par une hausse d’achalandage importante. Pendant les heures de pointe de janvier à octobre 2018, l’achalandage a augmenté de 15 %, soutient la directrice adjointe aux communications de la STO, Sophie St-Pierre.

On est conscient de la situation, on essaie de la régler, de l'améliorer [...], mais ça reste dans la capacité de nos ressources et de ce qu’on peut mettre sur la route. À chaque jour en heure de pointe, la totalité des autobus qui peuvent être sur la route le sont. Sophie St-Pierre, directrice adjointe aux communications à la STO

Plus de 93 000 déplacements ont été ajoutés en septembre, par rapport à la même période l’an dernier. C’est sûr que ça met une pression sur le réseau , affirme le représentant des usagers au conseil d’administration de la STO, François-Michel Brière. On déplace les pièces sur l’échiquier, mais c’est toujours un peu les mêmes pièces qu’on finit par utiliser.

La STO affirme qu’un nouveau système d’aide à l’exploitation dans les autobus leur permet aussi d’obtenir des données beaucoup plus précises. Une portion de l’augmentation découle, selon le transporteur, de cette nouvelle technologie qui offre un portrait encore plus précis .

Face aux possibles pistes de solutions, Sophie St-Pierre admet toutefois que les options sont limitées.