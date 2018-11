Mme Thermitus, qui avait été nommée à la tête de la Commission par l’Assemblée nationale en février 2017, était en arrêt de travail depuis plus d'un an, à la suite de la tenue d'une enquête ordonnée par le ministère de la Justice sur l'existence d'une crise interne à la CDPDJ.

En mai dernier, le Parti québécois et la Coalition avenir Québec avaient réclamé le départ de Tamara Thermitus après que la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, eut rendu public le rapport d'enquête sur la situation à la CDPDJ.

Le rapport révélait entre autres que Mme Thermitus avait un style de gestion problématique qui « a tendance à créer de la résistance et de la démobilisation pour le personnel ».

D’après le document, les décisions et les actions de la présidente engendraient une perte de confiance du personnel envers elle et une montée d’hostilité à son égard. On lui reprochait aussi sa gestion des ressources humaines et des communications.

Dans l'attente du rapport du Protecteur du citoyen

La protectrice du citoyen, Marie Rinfret, qui a aussi enquêté sur des allégations de mauvaise gestion et d'abus de pouvoir de la part de Mme Thermitus, doit remettre son rapport au cours des prochains jours.

Une enquête que Tamara Thermitus avait tenté de faire annuler en intentant des procédures judiciaires contre le bureau du Protecteur du citoyen. Elle s'était cependant ravisée en avril 2018 en abandonnant la poursuite.

Avocate de formation, Mme Thermitus était l’objet de critiques depuis son arrivée à la tête de la Commission. Six mois après sa nomination, plusieurs employés l'avaient accusée anonymement d'abus d'autorité et de mauvaise gestion.

Si elle était demeurée en fonction, Tamara Thermitus risquait d'être destituée par les parlementaires, notamment par la CAQ qui est désormais majoritaire à l’Assemblée nationale.



Un geste qui aurait constitué une première au Québec, s’il avait eu lieu.