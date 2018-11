Il s’est adressé à une foule de plus de 200 personnes avant de répondre à des questions de gens rassemblés.

Il a dit que son souhait était de présenter un candidat dans les 338 circonscriptions canadiennes et obtenir une place lors du débat des chefs.

« Je suis très heureux qu’après trois semaines, on ait eu 30 000 membres fondateurs, affirme le chef du nouveau parti. On est maintenant à 33 000 membres. »

Winnipeg est l'une des nombreuses étapes de sa tournée pour renforcer le soutien au parti, qui compte maintenant 1100 membres au Manitoba.

« Je pense que c'est un grand succès et je suis très heureux. Je montre aux Canadiens que nous ne sommes pas seuls, il y a des gens qui croient en nos idées », affirmait-il après l'événement.

Même s’il n'a pas voulu dire s'il avait des candidats manitobains à l'esprit, il s’est dit persuadé qu'ils seraient bien représentés aux élections de 2019.

Clarification des propos sur le multiculturalisme

Maxime Bernier a quitté le Parti conservateur canadien en août pour lancer le Parti populaire du Canada en septembre.

Le même mois, le député a fait froncer les sourcils de plusieurs personnes au sein du Parti conservateur pour une série de messages envoyés sur Twitter à propos de la diversité culturelle au Canada.

À l’époque, le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, l'avait accusé d’être plus préoccupé à faire sa propre promotion que de répondre aux besoins du parti.

« Le tissu social du Canada, c’est le Canada actuel. C’est ce qu’on est. C’est ce que les immigrants de partout à travers le monde ont fait de ce pays », a-t-il dit sur ce sujet lors de son passage à l’émission L’Actuel avant le rassemblement.

« Je ne veux pas qu’on ait des défis comme on voit dans des pays européens avec l’intégration de leurs immigrants, affirme-t-il. On veut avoir plus d’immigrants de nature économique. Des gens qui vont venir ici et qui vont être capables de s’intégrer à la société canadienne. »

Il souhaite faire passer le nombre d’immigrants de 300 000 à 250 000 par année.

« Les gens peuvent apporter un changement positif ou négatif à une société. Si vous avez une majorité de gens avec un état d'esprit négatif qui ne valorisent pas la culture du pays, ils peuvent la pousser dans une direction complètement différente », a-t-il ajouté en soirée.

Je ne ferai rien pour la communauté musulmane, je ne ferai rien pour la communauté chrétienne, je ne ferai rien pour la communauté juive. Pour moi, vous êtes Canadien et je travaille pour tous les Canadiens. Maxime Bernier

La foule a aussi pu entendre les positions de Maxime Bernier sur les paiements de péréquation, l'élimination de l'aide gouvernementale aux entreprises, sur la déréglementation, sur l'abolition du CRTC et du financement de Radio-Canada.

Maxime Bernier souhaite que « Radio-Canada puisse investir plus dans les régions. C’est son rôle principal d’être présent là où il y a des communautés francophones. »

Il a également parlé de la possibilité de diviser le vote des partis d'opposition et d'affaiblir les conservateurs contre les libéraux de Justin Trudeau.

Ce à quoi il a répondu : « Nous ne diviserons pas l'opposition parce qu'il n'y en a pas pour le moment. Andrew Scheer et Justin Trudeau sont similaires sur plusieurs sujets. »

Avec les informations de Martine Bordeleau, Julien Sahuquillo et Holly Caruk