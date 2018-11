Un texte de Marc Godbout

Le rapport est sans équivoque. Le gouvernement libéral a mal évalué le budget alloué pour toute la gestion des demandeurs d’asile qui traversent la frontière de façon irrégulière.

L’afflux des migrants arrivés en 2017-2018 coûtera 340 millions, confirme le nouveau directeur parlementaire du budget (DPB).

De plus, Yves Giroux conclut que les coûts pour le gouvernement fédéral pourraient atteindre plus d’un milliard de dollars pour l’année en cours et la suivante.

Dans son dernier budget, les libéraux avaient pourtant prévu 173 millions pour notamment accélérer les délais dans le traitement des demandes d’asile. Or, le DPB estime qu’il en coûtera plutôt en moyenne 340 millions. Cette somme ne sera pas suffisante pour ramener les demandes en attente à un niveau raisonnable.

Cette hausse sera due en grande partie au temps d'attente pour le règlement des demandes d'asile, qui devraient être plus longs en raison de l'afflux projeté qui dépassera la capacité des organisations fédérales à traiter ces demandes. Extrait du rapport du DPB

Même si le Canada a assisté à une augmentation marquée de l’arrivée de migrants entre les postes frontaliers, le gouvernement Trudeau n’avait toujours pas divulgué l’ensemble de l’augmentation des coûts depuis l’intensification de la migration irrégulière.

Le bureau du DPB s’est intéressé aux dépenses engendrées à partir de janvier 2017, quand l’afflux de migrants a commencé à augmenter entre les points d’entrée, jusqu’à la fin de septembre 2018.

Yves Giroux a estimé le coût moyen par migrant irrégulier à partir du moment où il a été intercepté à la frontière.

Selon les estimations du DPB, le coût moyen de chaque migrant irrégulier qui est entré au Canada en 2017-2018 s’élevait à 14 321 $ pour l’ensemble du processus et atteindra les 16 666 $ en 2019-2020

L’examen fait à la demande d’un député conservateur a tenu compte des dépenses de tous les ministères fédéraux et des agences qui jouent un rôle dans la gestion de cette migration. Il inclut également les coûts de santé qui sont à la charge du gouvernement fédéral lorsque la personne est en attente de la détermination de son statut.

Vers un bras de fer?

Alors qu’Ottawa a grandement sous-estimé les coûts pour gérer la migration irrégulière, le rapport du directeur parlementaire risque d’alimenter davantage le mécontentement des provinces les plus touchées.

Le DPB n’a pas tenu compte des coûts assumés par les provinces, mais en déduit que les sommes prévues pour indemniser le Québec, l’Ontario et le Manitoba seront, encore là, insuffisantes.

L'aide ponctuelle d’Ottawa pour les trois provinces concernées doit leur permettre de répondre aux besoins en logement temporaire des migrants irréguliers. Elle était toujours chiffrée à 50 millions de dollars, la semaine dernière, dans l’énoncé économique du ministre des Finances, Bill Morneau.

À elle seule, la province de l'Ontario allègue qu'il lui en a coûté 200 millions de dollars pour l’accueil des demandeurs d’asile. Yves Giroux estime que ce chiffre n’est pas irréaliste.