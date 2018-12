Dans certains cas, les manifestations ont eu lieu devant les bureaux de députés ou de ministres progressistes-conservateurs, notamment ceux du premier ministre, Doug Ford, et de la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney. Une manifestation s'est aussi tenue au monument pour les droits de la personne, à Ottawa. Près de 1500 personnes étaient présentes à cet endroit, selon les organisateurs.

« C'est la première fois de l'histoire que les Franco-Ontariens se mobilisent de la sorte aux quatre coins de la province », a lancé Gilles LeVasseur, professeur de droit à l'Université d'Ottawa, qui était présent lors de la manifestation dans la capitale fédérale.

Plus d'un millier de personnes ont manifesté pour les droits des Franco-Ontariens à Ottawa le 1er décembre 2018. Photo : Radio-Canada/Michel Aspirot

« Ce sont les Franco-Ontariens les vedettes », dit Amanda Simard

Amanda Simard, qui a quitté le caucus du Parti progressiste-conservateur jeudi, a souligné l'importance d'exprimer son opposition face à la décision du gouvernement Ford. Mme Simard siège désormais comme députée indépendante. Selon elle, son départ du caucus ne lui nuira pas, mais lui permettra d'avoir une voix plus forte au sein de la législature ontarienne.

« J'étais l'adjointe parlementaire, mais je n'avais pas de voix. Je crois que, maintenant, je vais pouvoir m'exprimer plus librement », a-t-elle indiqué lors d'une manifestation à Rockland, dans l'Est de l'Ontario.

Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, était présente à Ottawa pour soutenir les Franco-Ontariens

« Aujourd'hui, on vit un moment historique [...]. Quand nos gouvernements veulent toucher [à] nos droits linguistiques, ils ne devraient pas les affaiblir, mais les renforcer. Notre message pour les gouvernements qui veulent affaiblir les droits, allez lire vos livres d'histoire », a-t-elle lancé.

Jeudi, le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO), Carol Jolin, a rencontré Doug Ford, mais a dit ne pas avoir obtenu les résultats escomptés. Aujourd'hui, Carol Jolin s'est dit heureux de voir la mobilisation des Franco-Ontariens. Selon lui, la présence de manifestants aux quatre coins de l'Ontario permet d'envoyer un message.

On voulait que les députés entendent le message dans leurs propres circonscriptions , a-t-il souligné.

Bien qu'il avoue que l'AFO explore des avenues juridiques, M. Jolin croit qu'une solution politique est encore possible et souhaite rencontrer la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, le plus rapidement possible.

Des manifestations partout en Ontario

Dans le Nord de l'Ontario, des dizaines de manifestations ont eu lieu. À North Bay, au moins 200 personnes se sont réunies devant le bureau du ministre des Finances et député de Nipissing, Vic Fedeli.

Au bureau du député de Mushkegowuk–Baie James, Guy Bourgouin, les manifestants étaient invités à signer une pétition pour demander au gouvernement Ford de revenir sur sa décision.

Il faut vraiment se tenir ensemble. On n'a pas le droit de perdre ce qu'on a acquis. Le français est important et on va se battre jusqu'à la fin , a dit Mona Larose, une résidente de Kapuskasing.

Le député Guy Bourgouin Photo : Radio-Canada

À Sudbury, plus de 300 personnes se sont rassemblées devant le bureau du député néo-démocrate Jamie West.

Alisha Kara, vice-présidente de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), était présente devant le bureau de Mme Mulroney pour manifester. Elle a réclamé le retour du financement de l'Université de l'Ontario français, elle qui songeait à fréquenter l'établissement à son ouverture.

La présidente du Conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français, Dyane Adam, était, quant à elle, devant le bureau de Doug Ford. Elle a estimé que, malgré la décision du gouvernement provincial, le projet peut encore voir le jour.

« C'est un message clair que la communauté lance. On est prêts à marcher et à geler dehors. Il y a aussi plusieurs [élèves] qui sont ici et qui veulent fréquenter cette université », dit-elle.

Le 15 novembre dernier, le gouvernement ontarien a annoncé l'annulation de l'Université de l'Ontario français et l'abolition du Commissariat aux services en français, créant un véritable tollé dans la communauté franco-ontarienne. Quelques jours plus tard, le 22 novembre, l’AFO a lancé son mouvement de « résistance ».

Le lendemain, le gouvernement Ford a décidé de conserver certains services, notamment le Commissariat aux services en français, mais en le mettant sous l'égide du Bureau de l'ombudsman de la province. Il a aussi affirmé être disposé à rencontrer plus régulièrement les représentants de la communauté franco-ontarienne.

Solidarité à travers le pays

D'autres communautés à travers le Canada ont exprimé leur solidarité avec les Franco-Ontariens. L'Assemblée communautaire fransaskoise organise une marche à Regina, en Saskatchewan.

Des organismes francophones du Manitoba ont aussi décidé d'organiser un rassemblement à Saint-Boniface pour appuyer les revendications des Franco-Ontariens.

En réaction à @fordnation, l'#Assnat exprime sa solidarité avec les Franco-ontariens. Leur drapeau flottera au-dessus du parlement le 1er décembre. La motion, adoptée à l'unanimité, sera envoyée aux élus de #QueensPark #onpoli #polqc pic.twitter.com/7D4wFtzVZV — alex boissonneault (@boissoal) November 30, 2018

Un rassemblement a lieu à Moncton, au Nouveau-Brunswick, qui vient d'élire un gouvernement conservateur.

Le vice-premier ministre du Nouveau-Brunswick, Robert Gauvin, a assuré que le nouveau gouvernement néo-brunswickois n'allait pas toucher aux droits des Acadiens et des francophones.