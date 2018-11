Avec les informations de Tanya Neveu

La période de questions aura duré plus d'une heure, laissant la parole à une vingtaine de personnes.

Plusieurs cris du cœur ont été lancés dont celui de Britanny Boucher, qui fait partie du club de natation Exotem depuis plusieurs années.

Je ne me sens pas bien. Je me demande ce que je vais faire de mes soirées. Je suis à la piscine entre trois et six fois par semaine. Britanny Boucher

En mode solution

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, dit comprendre l'importance du dossier pour la population du Témiscamingue.

On est en attente d'une proposition d'un consultant pour analyser concrètement toutes les options et toutes les possibilités, de quelle manière on pourrait doter le territoire d'une piscine. On a un exercice à faire et on va le faire , assure Mme Bolduc.

Une période de quatre ans serait nécessaire entre le début d'un projet de piscine sur papier et la concrétisation de ce dernier.

Devant cette réalité, les gens présents ont donc réclamé que la piscine de Ville-Marie demeure ouverte jusqu'à la construction d'une nouvelle infrastructure.

On voit que les gens sont très intéressés à ce qu'une nouvelle piscine voit le jour et que la piscine actuelle demeure ouverte. On le sait qu'on n'a pas eu une réponse affirmative , soutient pour sa part la porte-parole du comité des usagers, Diane Michaud.

La préfète du Témiscamingue n'a pas voulu se prononcer quant au maintien de la piscine de Ville-Marie. Cette option sera évaluée par la firme de consultants.

Le rapport de cette firme devrait d'ailleurs être disponible en 2019.

D'ici là, le comité des usagers compte poursuivre ses démarches pour faire avancer le processus.