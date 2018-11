Cet événement, organisé par le Conseil supérieur de la langue française, souligne l'attachement de personnes à la culture française en Amérique. M. Corcoran et Mme Cajolet-Laganière sont les récipiendaires pour le Québec. Cinq autres personnes résidant ailleurs qu'au Québec ainsi qu'un organisme ont été décorés.

Hélène Cajolet-Laganière a été récompensée pour ses 40 ans passés à élaborer des outils d'apprentissage, de maîtrise et de promotion du français. Celle qui a été professeure à l'Université de Sherbrooke pendant 26 ans est l'auteure et coauteure d'une dizaine d'ouvrages de référence dont Le français au bureau qui a été publié à plus de 800 000 exemplaires. C'est aussi elle qui est derrière le dictionnaire en ligne Usito qui est utilisé par plus de 1,5 million de personnes.

Ce n'est pas la première fois que le travail de la linguiste est récompensé. En 2014, le prix Camille-Laurin décerné par l'Office québécois de la langue française lui avait été remis.

30 ans à faire connaître la culture francophone

L'auteur-compositeur-interprète Jim Corcoran a également été récompensé lors de cette cérémonie. Lui, qui a pour langue maternelle l'anglais, a choisi, il y a plus de 45 ans, d'écrire, de composer et de chanter en français. Depuis qu'il fait carrière solo, il a enregistré huit albums et a remporté de nombreuses récompenses dont le prix Juno de l'album francophone de l'année en 2006.

Le fait qu'il ait animé, de 1988 à 2018, une émission sur les ondes de la radio anglaise de Radio-Canada où il a fait découvrir la chanson québécoise à un auditoire anglophone a été souligné.

La cérémonie était sous la présidence d'honneur de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la langue française, Nathalie Roy.

Les insignes de l'Ordre, remis aux récipiendaires, sont constitués d'une médaille et d'une fleur de lys stylisée portée à la boutonnière, qui représente le symbole de l'Ordre. Les récipiendaires reçoivent également un parchemin calligraphié, signé par le premier ministre du Québec, par la ministre responsable de la Langue française ainsi que par le président du Conseil supérieur de la langue française.