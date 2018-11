Erica Doucette a déclaré avoir acheté un jouet de compression à 5 dollars dans un magasin Michaels situé sur chemin Innes, quelques jours avant l'Halloween.

Deux heures après son achat, il a éclaté au visage de sa fille Annika, âgée de huit ans, en projetant du gel blanc dans ses yeux.

Elle n'avait rien fait de mal. Vous êtes censé le presser Erica Doucette

Annika pleurait et mon mari a pris sa chemise ou mis une serviette humide ou tout ce qu'il avait à portée de main sur ses yeux. Nous l'avons amené jusqu'à la douche, nous avons rincé ses yeux autant que nous pouvions , poursuit Mme Doucette.

Ne sachant pas ce qu'il y avait dans le gel, Mme Doucette craignait le pire.

J'étais terrifiée pour [sa] vue. Je veux dire, nous avons affaire à ses yeux , explique la mère de trois enfants.

Mme Doucette a téléphoné au Centre antipoison de l'Ontario, mais comme il n’y avait aucune liste de composants dans le jouet, on lui a conseillé de venir avec sa fille au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario (CHEO).

Annika Doucette a eu un œil gauche enflé après avoir joué avec un jeu à comprimer qui a explosé. Photo : Radio-Canada/Courtoisie : Erica Doucette

Les médecins là-bas ne voulaient pas traiter les yeux de la fille avec des gouttes bactériennes ou des antibiotiques, car ils ne savaient pas à quel type de substance ils avaient affaire.

À ce moment-là, l'inflammation causait de l'inconfort à sa fille et lui rendait difficile la fermeture d'un œil, poursuit Mme Doucette.

C'était tellement frustrant , dit-elle. Quand vous voyez votre enfant souffrir et que vous voulez juste un traitement, ils craignaient que s'ils la traitaient et qu'elle ait une réaction, cela affecte sa vision à long terme, de manière permanente.

Fait en Chine

Après avoir rincé les yeux de sa fille, les médecins lui ont donné son congé de l'hôpital. Cependant, la situation d'Annika ne s'étant pas améliorée, la famille est retournée au CHEO deux jours plus tard.

Au cours de leur seconde visite, un ophtalmologiste a diagnostiqué et traité Annika pour un œdème à l'œil gauche. Le médecin a dit à Mme Doucette que c'était probablement dû à la force du gel qui avait giclé dans l'œil de la fille, mais pas en lien à la substance elle-même.

Entre deux visites au CHEO, Mme Doucette est retournée au magasin Michaels où elle avait acheté l'article, fabriqué en Chine et distribué par une société appelée Creatology. Elle a dit qu'un gérant du magasin lui avait assuré que les jouets restants, sur le thème de l'Halloween, seraient retirés des étagères.

Un jouet similaire

La mère de famille a depuis découvert qu'un produit similaire distribué par la même société - cette fois sous la forme d'un pingouin - était apparu sur les étagères de Michaels plus tôt ce mois-ci.

Un jouet compressif en forme de pingouin distribué par le même magasin que le jouet qui a explosé. Photo : Radio-Canada/Robyn Miller

Même si on lui a assuré que le gel n'était pas toxique, Mme Doucette a décidé de publier un message sur son profil Facebook pour avertir les parents sur ces jouets.

Tout ce à quoi je pense c'est : que se passe-t-il si un enfant le reçoit comme cadeau de Noël, se blesse et se retrouve au CHEO pour le temps des fêtes , demande Mme Doucette.

Le gel contenu dans le jouet n'est pas toxique, dit Michaels

Le magasin Michaels explique à CBC qu'il regrettait cet incident et que la sécurité de ses clients constituait la plus grande priorité pour l'entreprise.

Nous testons nos produits pour nous assurer qu'ils répondent aux normes de qualité et de sécurité , précise le détaillant. Le jouet en question a été testé et correspond aux critères de sécurité requis, et le gel qu'il contient n'est ni toxique ni dangereux.

Michaels a envoyé à Mme Doucette les composants du jouet, afin de démontrer que le gel qu'il contient n'était pas toxique, ainsi que les coordonnées du fabricant du jouet en Chine.

Des lacunes en matière de sécurité?

Le président du Conseil des consommateurs du Canada a indiqué qu'il était important que les gens signalent ce type de problèmes à Santé Canada.

Il est très difficile de prévoir tout ce qui peut se produire avec tous les matériaux et quels pourraient en être les résultats , explique Ken Whitehurst, directeur général du conseil. De manière générale, il n'y a pas de programme pour prélever des échantillons de tous les produits pour déterminer s'ils sont sûrs.

Mme Doucette compte faire part de sa mésaventure à Santé Canada. Entre-temps, elle attend du détaillant qu'il retire des produits similaires de ses rayons ou qu'il affiche une liste de composants.

Pendant ce temps, Annika attend de voir un autre ophtalmologiste parce qu'elle est toujours sensible à la lumière.