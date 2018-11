Le District scolaire francophone Sud, au Nouveau-Brunswick, a fermé toutes les écoles sur son territoire sauf celles de la région de Fredericton et de Saint-Jean.

Toutes les écoles de l'Île-du-Prince-Édouard sont également fermées, de même que les collège de l'Île et Holland. Les classes commenceront plus tard jeudi à l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard.

Au Conseil scolaire acadien de la Nouvelle-Écosse, les écoles suivantes sont fermées :

École acadienne de Truro;

École acadienne de Pomquet;

École Beau-Port;

École NDA;

Centre scolaire étoile de l'Acadie.

Le campus de Moncton de l'Université de Moncton sera fermé jusqu'à 13 h jeudi. Une décision sera prise à 10 h 30 au sujet de sa réouverture ou non en après-midi.

Les services non essentiels de la Ville de Dieppe sont suspendus. Les installations municipales seront fermées jusqu'à 10 h au moins.

Pannes de courant

Au Nouveau-Brunswick, plus de 17 800 clients étaient privés de courant à 7 h. Énergie NB indique sur Twitter que toutes ses équipes sont à pied d’oeuvre.

En Nouvelle-Écosse, 26 600 abonnés étaient privés de courant en début de journée, la plupart dans le centre et dans le centre et le nord de la province, ainsi que dans le sud du Cap-Breton. NS Power prévoit que la neige et les vents forts causeront des pannes toute la journée et ralentiront le travail de ses équipes qui cherchent à rétablir le courant.

À l’Île-du-Prince-Édouard, plus de 6000 clients de Maritime Electric n’avaient pas d’électricité tôt le matin. Le courant avait été rétabli partout vers 7 h.

Transports perturbés

La tempête a aussi un impact sur les transports : le pont de la Confédération est fermé à la circulation pour les véhicules à profil élevé. Les routes, là où tombe la neige, sont enneigées et glacées, et la visibilité réduite à cause des vents forts.

À l’aéroport de Moncton, les premiers vols de la journée sont annulés. Les premières arrivées sont annulées ou en retard à l’aéroport d’Halifax alors que les départs sont à l’heure. Il est recommandé de vérifier l’état de son vol avant de se rendre à l’aéroport.

Neige, pluie, vents violents

Environnement Canada maintient un avertissement de neige pour l’est du Nouveau-Brunswick, au sud de Miramichi. Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur à l'Île-du-Prince-Édouard et dans le nord de la Nouvelle-Écosse, tandis que le Cap-Breton doit s'attendre à de la pluie et des vents violents principalement.

Une quinzaine de centimètres de neige additionnels sont attendus dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à Miramichi, ce qui portera à 30 cm environ le total des accumulations qu'apportera cette tempête avant qu'elle ne s'essoufle, tard jeudi après-midi ou en soirée. À l'Île-du-Prince-Édouard, la neige deviendra mêlée de pluie avant de se changer progressivement en averses de pluie ou de neige jeudi soir. Des vents du nord souffleront en rafales de 100 km/h avant de faiblir en soirée.

Dans le nord de la Nouvelle-Écosse, de 20 à 25 centimètres de neige sont prévus, poussée par des vents très forts, mais au Cap-Breton, c'est de la pluie qui tombera jeudi, avec des vents soufflant en rafales de 110 km/h.