Le projet du plateau des loisirs a pour objectif de consolider plusieurs infrastructures, soit la bibliothèque et le centre récréatif de Rock Forest, le centre culturel Pierre-Gobeil et l'édifice situé au 950, rue du Haut-Bois Sud, le tout afin d'améliorer la synergie entre les organismes et d'offrir un lieu de rencontre aux citoyennes et aux citoyens, indique la Ville sur son site Internet.

On n'est pas à l'étape de consolider un projet en ce moment, mais, vraiment, on veut partir des besoins de la population. Il faut que ce soit un projet par la population, pour la population , explique la conseillère du district Rock Forest, Annie Godbout.

La rencontre fait suite à une première assemblée tenue en juin dernier où différents organismes de l'arrondissement avaient été convoqués pour faire part de leurs besoins.

On a entendu beaucoup le besoin d'avoir des espaces multifonctionnels qui peuvent autant servir pour des cours de danse que pour des rassemblements de jeunes. On veut travailler vraiment dans ce sens-là et avoir des espaces polyvalents tout en étant créatifs , insiste Mme Godbout.

Annie Godbout ne sait toujours pas quelle part du budget sera réservée au projet l'an prochain. Elle croit toutefois qu'un montant devrait permettre des études en 2019 pour obtenir des plans et devis en 2020. Le plateau des loisirs pourrait ensuite prendre forme dans un horizon de « trois à cinq ans », estime-t-elle.

Si on a un projet qui consiste à rénover le centre récréatif, c'est quelque chose qui peut se faire plus rapidement qu'un projet qui consiste à ajouter des infrastructures , donne-t-elle en exemple.

Le conseiller du district Deauville, Pierre Tremblay, signale quant à lui que les citoyens du secteur s'attendent notamment à profiter d'une piscine intérieure, comme les résidents de l'est et du nord de la Ville.