Les élus ont présenté aux citoyens deux visions pour le développement du site de l’ancienne Fortissimo, un terrain du centre-ville situé en bordure de la Saint-François où plusieurs fleurons du textile se sont succédés depuis les années 1920.

L'ancien site industriel de 77 000 mètres carrés a été en grande partie démoli après avoir été racheté par la Ville de Drummondville, qui veut maintenant le transformer en quartier vert diversifié pour freiner l’étalement urbain.

Environ 450 personnes assistent actuellement à la consultation publique organisée par la Ville de Drummondville sur l'avenir du site de l'ancienne Fortissimo.

Environ 400 personnes se sont inscrites à la consultation publique.

On retrouve à moins de 10 minutes de marche environ toutes les installations possibles : épiceries, commerces, bibliothèque publique, patinoire l'hiver, etc. Tout y est. Les gens peuvent très bien s'installer là et se promener à pied. La gare n'est pas loin, le terminus urbain n'est pas loin. C'est vraiment une chance inouïe de disposer de ce terrain , signale le maire de Drummondville, Alexandre Cusson.

Avec les commentaires reçus, un troisième scénario sera ensuite élaboré et dévoilé ultérieurement.

La Ville a la ferme intention d’en faire un quartier accessible et souhaite agir rapidement. Un processus de décontamination aura lieu dès 2019 après quoi des lots seront vendus à des promoteurs. Ces derniers devront s’engager à réaliser un projet à défaut de quoi leur lot devra être revendu à la Ville.