Aujourd’hui, Xavier va mieux. Mais sa vie et celle de ses parents ont beaucoup changé.

« Quand on parle de cognitif, son attitude, son allure, il va très bien, se réjouit la mère de Xavier, Rachel Dowtown. Puis on continue de travailler avec la physio, avec l'ergothérapie et tout. »

Le jeune garçon a même pu aller à l’école, mardi, pour une demi-journée.

À ma surprise, wow, ça a vraiment bien été. Il était prêt à revoir ses amis, je crois. Rachel Dowtown, mère de Xavier

Xavier voulait débuter le hockey cette saison. Photo : Courtoisie / Rachel Downtown

Tout a commencé par une légère fièvre, quelques jours avant que Xavier ne commence à jouer au hockey.

Rachelle Downton a indiqué que son fils ressentait une douleur aux terminaisons nerveuses si intense qu'il avait mal lorsqu'elle effleurait sa peau. C'est une fièvre qui s'est prolongée plusieurs jours, suivie d'une faiblesse des membres, qui a finalement nécessité une visite à l'hôpital.

Depuis, il ne peut plus marcher. L’espoir de revoir Xavier faire des pas est toujours présent, même si le processus est long. Très long. Il va pouvoir remarcher à nouveau, mais [...] il va être lent, explique Mme Downtown. Mais son tonus musculaire est très, très bon, sa flexibilité est bonne. Le message neurologique se fait bien pour le bas du corps, il n'y a aucun problème, c'est le bras droit où il y a toujours le problème.

Le combat se poursuit, rappelle la maman. Là, c'est le va-et-vient à l'hôpital, parce qu'on doit aller à CHEO chaque semaine. Ça va être un petit challenge. Alors, oui, je suis encouragée, mais là je vois vraiment, en prenant du recul, je vois vraiment le chemin qu'on a à faire, mais j'ai l'espoir.

Un mystère

Cas d'une mystérieuse et rare maladie paralysante semblable à la poliomyélite. Photo : Rachelle Downton

Au Canada, 48 cas probables de myélite flasque aiguë ont été recensés, dont deux à Ottawa. Aux États-Unis, on en recense plus de 250. Si c'est plus qu’à l’habitude, les médecins ne savent pas vraiment pourquoi. L'origine exacte de la maladie demeure également inconnue.

C'est toujours un mystère. Rachel Dowtown, mère de Xavier

Ils ne savent pas justement si c'est seulement un virus en particulier ou si c'est plusieurs virus qui affectent la colonne vertébrale, la moelle épinière, et qui réussit à traverser la membrane dans le bas du cerveau , raconte Mme Downtown à Mathieu Nadon, animateur du Téléjournal Ottawa-Gatineau.

Depuis l’hospitalisation de Xavier, toute la famille reste sur ses gardes. Ça nous inquiète. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose dans notre famille, on regarde. Le premier 24 heures, ça dit beaucoup.

Aménagement de la maison

La maison de Xavier a été réaménagée. Photo : Radio-Canada

Avec le retour de Xavier au sein du nid familial, il a fallu repenser l’aménagement de la maison. On a une rampe à l'extérieur pour sa chaise, on a aménagé un lit dans la salle à jeux, à l'avant de la maison, comme ça on n’a pas à monter l'escalier , décrit la maman.

Ces aménagements sont temporaires, d’ici à ce que le jeune garçon puisse marcher à nouveau et être autonome. L’objectif ultime, permettre à Xavier d’enfiler ses patins.