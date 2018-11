Intitulée Ariana Grande: Dangerous Woman Diaries, cette série en quatre épisodes sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de la jeune chanteuse américaine.

Elle suit notamment Ariana Grande dans la préparation de Sweetener, son dernier album, sorti en août dernier, et lors de sa tournée Dangerous Woman.

L'ombre de l'attentat de Manchester

Cette tournée a été interrompue par l’attentat terroriste survenu à la Manchester Arena en mai 2017. Cette attaque terroriste, qui s’est déroulée à la sortie du concert d’Ariana Grande, avait fait 22 morts et plus de 500 blessés.

La série documentaire revient également sur le concert caritatif One Love Manchester, organisé en soutien aux victimes. Ariana Grande y avait chanté Don't Look Back in Anger, une chanson du groupe Oasis, qui est originaire de la ville de Manchester.