Un texte de Marie-Pier Bouchard

Dans un communiqué annonçant sa démission, Mme Tardif précise qu’elle avait déjà quitté son poste de présidente-directrice générale du Parc de l’Île Melville, un organisme à but non lucratif qui assure la gestion d’un site appartenant à la Ville de Shawinigan.

Cependant, pour assurer la transition avec la nouvelle direction générale, elle y travaillait encore de 10 à 15 heures par semaine, confirme le président du conseil d’administration, Gilles Lamarche. Des heures pour lesquelles elle était rémunérée.

Marie-Louise Tardif affirme, toujours par voie de communiqué, qu’elle a décidé de se retirer de ses fonctions « pour se consacrer entièrement à sa fonction de députée » et qu’elle assure son « entière collaboration à la commissaire à l’éthique et à la déontologie ».

En tant que nouvelle députée, les citoyens de Laviolette–Saint-Maurice et les dossiers de ma région sont ma priorité. Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

C’est le député libéral de Vimont et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éthique, Jean Rousselle, qui a demandé à la Commissaire à l’éthique et à la déontologie d’ouvrir une enquête quand il a appris que Marie-Louise Tardif était toujours rémunérée par son ancien employeur.

Elle aurait aussi transféré au parc de l'Île Melville des meubles qui se trouvaient au bureau de la précédente députée, Julie Boulet, et qui sont la propriété de l'Assemblée nationale.

Le président du conseil d’administration du Parc de l’Île Melville, Gilles Lamarche, se dit surpris et étonné de la tournure des événements.

Selon lui, Marie-Louise Tardif aurait fait les vérifications nécessaires auprès des services juridiques à l’Assemblée nationale avant d’accepter de continuer à travailler à temps partiel pour l’organisation.

Ça nous attriste parce que Mme tardif est une personne honnête. Elle a travaillé ici pendant 12 ans et a toujours assuré l'intégrité et le respect des règles. Gilles Lamarches, président du conseil d'administration du Parc de l'Île Melville

Pour sa part, le maire de Shawinigan, Michel Angers, estime que Marie-Louise Tardif a pris la bonne décision en démissionnant du parc de l’Île Melville.

Il mentionne qu’il a besoin d’une députée à temps plein et il se dit convaincu que les gens du conseil d’administration de l’organisation sont en mesure d’assurer la transition adéquatement.

M. Angers ne doute pas de la bonne foi de Mme Tardif.