La centrale syndicale estime que cette transition est inévitable en raison des changements climatiques et qu'elle aura un impact sur les emplois.

Le représentant régional de la FTQ pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, Alain Harrisson, dit que les travailleurs doivent se préparer à ces changements s'ils ne veulent pas en devenir les victimes.

Ça peut être des futures jobs, du futur travail qui n'existe pas présentement et qui va exister et qui va demander une formation supérieure peut-être [...] si tu passes à côté de cette transformation-là, tu risques de perdre ton emploi au bout. Alain Harrisson, représentant régional de la FTQ pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie

Présent à l'événement, le directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine, Robert Laplante, a expliqué que le lieu d'enfouissement technique de la Ville de Rimouski est le sixième plus important producteur de CO2 du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Il a indiqué qu'il est possible de réduire cette pollution en recyclant ce gaz.

Il existe déjà au Québec de gros complexes de serres qui sont chauffés à partir du gaz capté dans le lieu d'enfouissement. Robert Laplante, directeur général de l'Institut de recherche en économie contemporaine

La cimenterie McInnis de Port-Daniel-Gascons est le plus grand producteur de CO2 du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. En deuxième place, on retrouve l'usine Cascades de Cabano et en troisième, la centrale thermique d'Hydro-Québec aux Îles-de-la-Madeleine.

D'après les informations de Denis Leduc