Le député néo-démocrate Nathan Cullen a déposé un projet de loi mercredi pour réduire le délai d'attente, qui est actuellement de six mois. Une initiative qui éliminerait la partisanerie, selon lui.

Ça peut sembler révolutionnaire ou même radical, mais nous avons vu récemment certaines élections partielles qui n'ont pas été déclenchées ou qui ont été retardées et ça a fait en sorte que des centaines de milliers de Canadiens ne sont pas représentés parfois pendant des mois, un an ou même plus avec le premier ministre qui les utilise comme des pions politiques. Le député néo-démocrate Nathan Cullen