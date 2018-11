Il y a quelques mois, Cliff Roberts a reçu le choc de sa vie. On lui a annoncé qu'il avait un cancer de la prostate très avancé.

« Cela été très dur, ma vie a beaucoup changé ces deux derniers mois », dit-il.

Une nouvelle application pour téléphone intelligent l’a cependant aidé dans son épreuve.

Élaborée par Services de Santé Alberta et la Fondation albertaine du cancer, l’application permet d’enregistrer ce que les médecins disent durant un rendez-vous, de prendre des notes et de relayer ces informations à des proches.

« Ma femme et moi avons réécouté mes rendez-vous quelques fois pour avoir des détails qu’on avait oubliés, comme les noms des médicaments. Nous avons aussi partagé ces enregistrements avec des proches de la famille pour leur expliquer ce qui arrivait », explique Cliff Roberts.

C’est impossible de se souvenir de tout ce qui se dit. Alors cette appli nous a été très utile. Cliff Roberts, qui est atteint du cancer

Une image de l'application « My Care Conversations » lancée par Services de Santé Alberta pour aider les personnes qui ont le cancer à enregistrer les indications du médecin. Photo : Services de Santé Alberta

En effet, les recherches montrent que les patients oublient jusqu'à 80 % de l'information reçue durant une visite médicale.

Mauro Chies, le vice-président responsable du contrôle Cancer à Services de Santé Alberta, estime que cette application est particulièrement pertinente pour les personnes souffrant de cancer, qui sont plus susceptibles au stress.

« Pour ces patients et leurs familles, ces visites médicales sont stressantes et pénibles. Ils reçoivent de grandes quantités d'information et de mots nouveaux qui leur sont inconnus ou qui peuvent être intimidants », explique-t-il.

Services de Santé Alberta affirme que l'application mobile est la première du genre au Canada à être approuvée par un organisme de soins de santé.