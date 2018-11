Du côté des libéraux, on n'en retient rien de bon, ou presque. Il s'agit d'un « bel exercice de relations publiques », a déclaré Pierre Arcand, chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ).

« On n’a pas entendu beaucoup d’avancées aujourd’hui de la part du premier ministre. Surtout qu’on leur a laissé trois milliards de dollars de surplus », a-t-il lancé. M. Arcand a comparé le discours du premier ministre à « un discours des années 2000 sans vision cohérente ».

Il y a eu beaucoup de promesses, peu de mesures concrètes. Pierre Arcand, chef intérimaire du Parti libéral

M. Arcand reproche au premier ministre caquiste de ne pas avoir mentionné la « volonté de réduire à 90 minutes le délai d’attente dans les urgences ».

Il relève également qu’après avoir parlé de « déchirer l’entente avec les médecins spécialistes » pendant la campagne électorale, on évoque aujourd’hui « un plan de réajustement du mode de rémunération des médecins ». Bref, toujours rien de concret.

Le chef intérimaire du PLQ semble douter de la promesse du premier ministre de protéger le budget de l’Éducation. « Avec la baisse de la taxe scolaire, c’est 700 millions de dollars en moins […] Comment va-t-il compenser ce manque à gagner? »

L'abolition des commissions scolaires est un autre point qui soulève l'ire des libéraux. Cette promesse caquiste alimente les inquiétudes et ne favorise en rien la stabilité dans le secteur de l’éducation, a dit M. Arcand.

Le PLQ souligne enfin que le discours d'ouverture du gouvernement ne fait aucune mention de développement social communautaire, de logements sociaux et de santé mentale.

« Vague et flou », selon le PQ

Le porte-parole du Parti québécois Pascal Bérubé critique le discours inaugural de François Legault Photo : Radio-Canada

Même son de cloche au Parti québécois (PQ), dont le chef intérimaire, Pascal Bérubé, estime que le discours ne contient pas assez de détails. « Grand parleur, petit faiseur », a lancé M. Bérubé au sujet de François Legault.

Manifestement, on a eu droit à un autre discours électoral de la CAQ et non un discours du gouvernement. Pascal Bérubé

Le PQ reproche aussi au nouveau gouvernement de rester vague sur ses priorités en santé et en éducation.

« Les Québécois attendent davantage de détails que : ‘’On va être à l’écoute’’ et ‘’On va aider les familles’’. Les Québécois veulent du concret, le premier ministre reste vague et flou. En éducation, aucun mot sur les réinvestissements dans les professionnels qui donnent des services aux élèves », a souligné M. Bérubé.

En santé, « on veut renforcer la première ligne, mais on reste flou sur les moyens. On veut aider les parents d’enfants handicapés, mais sans dire comment. Les engagements sur les maisons Gilles-Carle [pour les proches aidants, NDLR] ont disparu », a ajouté le chef intérimaire du PQ.

De la tarte aux pommes, selon QS

La porte-parole de Québec solidaire Manon Massé Photo : Radio-Canada

« Ce n’est pas parce qu’on répète constamment le mot ‘’audace’’ qu’on est audacieux », a résumé pour sa part la co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, qui estime que « la planète exige qu’on agisse de manière audacieuse ».

Même si elle a reconnu que François Legault est allé plus loin dans son discours qu’en campagne électorale à propos des changements climatiques, Mme Massé a tout de même souligné que cet enjeu environnemental n’y est pas inscrit à titre de priorité.

Il va falloir voir comment ce qui a été amené aujourd’hui va se traduire. Manon Massé

Elle a noté qu’un gazoduc entre l’Ontario et le Saguenay ou une usine d’urée et de méthanol à Bécancour sont des exemples de projets contraires à l’idée d’une réduction des gaz à effet de serre.

« Quand on n’entend pas une fois les mots ‘’lutte à la pauvreté’’ et qu’on prétend représenter tous les Québécois et Québécoises, vous comprendrez que c’est un peu choquant, parce qu’il y a une bonne partie des Québécois et Québécoises qui, aujourd’hui, n’ont rien entendu en ce qui les concerne », a-t-elle ajouté.

Les passages du discours sur la réforme du mode de scrutin, un tarif unique des services de garde, l’accessibilité à la justice pour la classe moyenne ou la rémunération des médecins sont de bonnes choses en soi, a-t-elle toutefois Manon Massé.

« C’est une tarte aux pommes qui sent bon, qui a quelques mesures […] Il faut attendre d’y goûter pour savoir si ça va être bon », de conclure la co-porte-parole de QS.