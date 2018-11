Un texte de Thibault Jourdan

En juillet, l’établissement avait annoncé que le contrat de l’actuel recteur, Gabor Csepregi, ne serait pas renouvelé. Il quittera donc son emploi à la fin du mois de juin prochain.

Depuis, un comité consultatif de sélection composé de huit membres a été mis sur place, et l’entreprise Kennif Leadership a été embauchée par l’USB pour l’aider dans le recrutement du prochain recteur. C’est elle qui mènera des consultations cette semaine.

Des consultations… pour définir un profil

Selon une note de service datée du 14 novembre, les consultations qui auront lieu jeudi et vendredi visent à définir le profil recherché, alors que le poste n’a toujours pas été affiché.

Concrètement, un profil a déjà été établi mais il pourrait être modifié, selon les commentaires qui seront reçus lors des consultations. Selon un porte-parole de l’Université, Réal Durand, ces consultations se font entre autres avec la communauté universitaire de l’USB et les anciens étudiants.

Quelques critères du « profil idéal », selon la note de service du 14 novembre Diplôme universitaire de troisième cycle ou une formation équivalente;

Connaissances et expérience exceptionnelles de l’enseignement, de la recherche et de l’administration universitaires qui soient pertinentes à la fonction de recteur de l’USB; une formation, des talents et des réalisations importantes dans un poste de haute direction dans un environnement complexe similaire peuvent être jugés équivalents;

Carrière comportant des réalisations probantes, de nature à susciter le respect de la collectivité universitaire et à rallier tous ses membres aux orientations, aux projets et aux défis de l’Université;

Sens de l’engagement doublé d’une adhésion forte à la cause éducative de l’Université et à la cause de la collectivité francophone et francophile du Manitoba.

Confidentialité de rigueur

Une fois tout le processus effectué et le poste affiché, le comité de sélection commencera l’évaluation des candidatures en février prochain. La confidentialité sera cependant de rigueur et la liste des candidats « ne sera pas publique », selon Réal Durand.

Pour ce qui est des consultations, le comité fixe lui-même les modalités. Par conséquent, il peut décider quel groupe il souhaite rencontrer et, le cas échéant, la forme que la consultation prendra. Les règlements de l’USB stipulent néanmoins que le comité « prend les moyens nécessaires afin de traiter toutes les consultations avec les plus grandes discrétion et confidentialité ».

La consultation auprès des membres du personnel, elle, n'est pas publique, selon le porte-parole de l'Université.

Selon la politique de l’USB, certains groupes doivent obligatoirement être consultés : Le Sénat;

Les syndicats représentant les professeures et les professeurs universitaires et collégiaux;

Le syndicat représentant le personnel de soutien;

L’association étudiante de l’Université;

Les cadres relevant directement de la rectrice ou du recteur;

Toute autre groupe pertinente, à la discrétion du Comité de sélection.

La longueur que peut prendre tout le processus n’est cependant pas claire. Contrairement à l’Université d’Ottawa, qui stipule dans ses règlements que le nouveau recteur doit être nommé au moins 6 mois avant l’expiration du mandat du recteur sortant, ou celle de Moncton, qui explique que le processus peut prendre jusqu’à 15 mois, l’USB indique seulement dans sa politique d’embauche des cadres qu’un comité consultatif de sélection doit être mis en place au moins 12 mois avant la fin du mandat du recteur.

L’USB vise toutefois une entrée en fonction du nouveau recteur d’ici le 1er juillet 2019.