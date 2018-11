Carlsen a défait l'Américain Fabiano Caruana 3-0 dans les parties rapides, après 12 parties classiques, toutes nulles, jouées entre les deux grands maîtres, en trois semaines.

Cette quatrième victoire, après ses trois premiers titres mondiaux (2013, 2014, 2016), a été la plus durement acquise par le Norvégien, qui a souvent fait preuve d'indécision pendant les parties classiques.

Malgré sa grande expérience de ces duels sur près d'un mois, Carlsen a avoué que la nervosité l'avait gagné à de nombreuses reprises face son aspirant américain, qui n'avait que trois points de retard au classement Elo avant le début du championnat le 9 novembre dernier.

« C'était un match difficile », a déclaré Carlsen sur la télévision norvégienne NRK.

« Avant aujourd'hui, je n'avais pas eu le sentiment d'être tout proche de le gagner. Ce n'est pas comme si je me disais "Aujourd'hui, c'est le jour". C'était difficile. Il y a eu beaucoup de tension de bout en bout », a ajouté celui qui risquait avec une seule défaite dans les parties classiques de perdre, en plus de son titre mondial, sa place de numéro un mondial au classement FIDE qu'il détient de manière ininterrompue depuis 2011.

Carlsen a d'ailleurs été fortement critiqué, notamment par les anciens champions du monde Garry Kasparov et Viswanathan Anand, pour avoir offert la nulle à Caruana lors de la 12e partie classique dimanche, même si sa position était avantageuse. Se sachant nettement supérieur à son adversaire dans les parties où le temps imparti aux joueurs est moindre, le Norvégien avait opté pour cette stratégie plutôt que de tenter de convertir la position et de risquer une contre-attaque.

Vainqueur du tournoi des candidats en mars, Caruana, 26 ans, incarnait l'espoir des Américains de remporter leur premier titre depuis celui du légendaire Bobby Fischer, qui avait battu en 1972 le Russe Boris Spassky lors du « match du siècle », brisant en pleine guerre froide 24 ans d'hégémonie soviétique.

« Je n'ai pas joué à son niveau », a reconnu de son côté l'Américain sur son jeu lors des parties rapides. « Je n'en étais même pas proche aujourd'hui [mercredi]. Il a mérité de gagner ».

Après les doutes, les feux d'artifice

Les deux joueurs ont dû jouer le bris d'égalité, une succession de matchs rapides (25 minutes par joueur), faute d'avoir pu se départager lors des 12 parties classiques (100 minutes par joueur pour les 40 premiers coups, 50 minutes de plus pour les coups 41 à 60, puis 15 minutes de plus au-delà du 60e coup). Les 12 nulles consécutives dans les parties classiques sont sans précédent depuis que le match final ne compte qu'une douzaine de duels .

Redoutable dans les formats rapides, Carlsen n'a laissé mercredi aucune chance à son adversaire en remportant les trois premières parties, s'octroyant du même coup le titre mondial sans avoir à jouer la quatrième partie prévue avant un format encore plus rapide, le blitz.

Les parties classiques avaient été beaucoup plus serrées. Le champion avait été incapable de convertir un avantage important avec les noirs dans la première partie, avantage qu'il n'a jamais réussi à recréer dans les 11 parties suivantes. Carlsen a même évité de justesse une défaite lors de la sixième partie, un match marathon disputé en six heures et trente minutes.

La domination de Carlsen sur le monde des échecs depuis qu'il est devenu numéro un mondial pour la première fois en 2010 en a fait une immense vedette en Norvège, dopant la pratique de la discipline dans le pays nordique de quelque 5,3 millions d'habitants.

Le tournoi, diffusé en alternance sur les chaînes de service public NRK1 et NRK2, a aidé le groupe audiovisuel norvégien à battre des records d'audience, les sept premières parties bénéficiant d'une part d'audience de 28 % avec un pic à 37 % pour la quatrième.

Joueur précoce, grand maître à l'âge de 13 ans, Carlsen avait réussi le double exploit, alors qu'il n'était encore qu'un jeune adolescent, de battre l'ex-champion du monde Anatoli Karpov, et d'acculer le grand Kasparov au nul.