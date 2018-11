Avec les informations de Jean-Marc Belzile



Dans la province, ce chiffre s'élève à 8,5 milliards.

L'Abitibi-Témiscamingue était aussi en 2016 la région avec le plus d'emplois liés au domaine minier, soit un total de 15 000.

1240 fournisseurs de l'industrie minière sont aussi basés dans la région.

La présidente-directrice générale, Josée Méthot, assure qu'il s'agit d'une preuve que l'industrie minière se porte bien en Abitibi-Témiscamingue



Il y a eu de meilleures années , admet-elle.