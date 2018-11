Leurs bureaux sont situés au pavillon du Grand Séminaire sur la rue Jacques-Cartier-Est de Chicoutimi.

Au niveau de la mobilité, la capacité à marcher, l'autonomie à monter les escaliers, tous des éléments au niveau de l'endurance cardio-respiratoire aussi. Les patients se présentent ici, puis on va les aider dans leur rééducation à ce niveau-là , explique Marie-Andrée Côté, professeure en physiothérapie.

La clinique inaugurée mercredi permet aux étudiants de recevoir des cas plus complexes qu'une simple foulure à la cheville.

C'est qu'on va avoir une clientèle plus spécifique dans le domaine cardio-respiratoire, des problèmes en oncologie, des clientèles en gériatrie, en pédiatrie , souligne Rubens Dassilva, directeur de la clinique universitaire de physiothérapie.

Ouverte au public

La clinique permettra de desservir des patients qui se retrouvaient sur une liste d'attente parce qu'ils n'avaient pas d'assurance pour le privé ou de place dans le réseau public.

Déjà une trentaine de patients bénéficient du service. L’équipe espère atteindre 1500 visites par année.

C'est souvent des personnes qui sont délaissées par le public. Nous, on essaie de les rattraper, de voir ce qu'on peut faire avec eux , relate l’étudiante Vanessa Racine.

Cette clinique est probablement la mieux équipée de la région.

Les professeurs pourront ainsi pousser plus loin leurs recherches et collaborer avec la Clinique des maladies neuromusculaires de Jonquière et l'hôpital de La Baie.

