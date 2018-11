Les travaux auront duré six mois et le ministère des Transport du Québec a dû investir plus de 4 millions de dollars pour remettre la structure en état. L'autoroute 10 a notamment été complètement fermée en pleine nuit en mai dernier pour permettre de détruire le tablier du viaduc.

Les premiers signaux inquiétants sont apparus en 2015, ce qui avait forcé le MTQ a fermer une voie du viaduc en direction nord.

La fermeture de la bretelle d'accès à l'autoroute 10 occasionnait un détour d'environ 12 kilomètres pour les automobilistes.