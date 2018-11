La révélation a eu lieu au cours de la première sortie publique de M. Watson depuis que le propriétaire des Sénateurs Eugene Melnyk a intenté une poursuite de 700 millions de dollars contre ses partenaires dans le cadre du projet de développement des plaines LeBreton.

Le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa attaque aussi le maire d'Ottawa et son chef de cabinet et suggère que les deux ont fait pression pour ne pas qu'il se retire du projet, pendant la campagne électorale de Jim Watson.

Le maire, qui a refusé de commenter cet aspect puisque le dossier est devant les tribunaux, s'est contenté de répéter son engagement pour le réaménagement des Plaines LeBreton, même sans M. Melnyk et son aréna.

J’ai confiance qu’on va trouver une solution au cours des deux prochaines années. Jim Watson, maire d'Ottawa

M. Watson s'est dit surpris que la poursuite intentée par les sénateurs ait été déposée le lendemain de la décision du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale (CCN) d'essayer de sauver le partenariat en janvier.

Un dessin du projet de réaménagement des plaines LeBreton par le groupe RendezVous LeBreton montrant le nouvel amphithéâtre des Sénateurs d'Ottawa Photo : Courtoisie /RendezVous LeBreton

Le procès a été une surprise

M. Watson n'a pas voulu commenter les détails de la poursuite intentée vendredi dernier par la société Melnyk contre Trinity Development Group Inc, le fondateur et président exécutif de Trinity, John Ruddy, le gestionnaire de projet Graham Bird et sa société.

On ne prépare pas un document de cette nature du jour au lendemain, alors il est évident qu'ils réfléchissaient à ce qu'ils allaient faire , a dit M. Watson.

Le maire et les ministres veulent aller de l'avant

Plus tôt au cours de la réunion du conseil, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a déclaré que le gouvernement fédéral est entièrement en faveur du réaménagement des plaines LeBreton, mais qu'il laissera le processus à la CCN pour le moment.

Je sais à quel point c'est important pour la CCN et à quel point c'est important pour nous, pas seulement pour moi, pour le gouvernement, pour le premier ministre, pour nous tous , a déclaré Rodriguez. Il y a des options. Je sais qu'ils examinent différentes options, mais nous sommes déterminés à aller de l'avant avec ce projet.

Même message de la ministre de l'Environnement et députée d'Ottawa-Centre, Catherine McKenna.

Nous devons bien faire les choses , a déclaré M. McKenna, député d'Ottawa-Centre.

C'est un terrain incroyable au centre-ville d'Ottawa. Nous devons examiner comment nous pouvons aller de l'avant de façon positive, mais nous devons nous assurer de bien faire les choses au cours des 100 prochaines années , a-t-elle ajouté.

Le premier dirigeant de la Commission de la capitale nationale, Mark Kristmanson affirme de son côté que les prochaines étapes dans ce dossier seront déterminées lors de la prochaine rencontre du conseil d'administration de la CCN, le 24 janvier prochain.

Avec les informations de Joanne Chianello et Stéphane Leclerc