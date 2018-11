La mairesse, Dawn Arnold, a abordé le sujet lors du Forum touristique acadien, mercredi. Nous faisons de la pression sur le gouvernement en ce moment , a-t-elle indiqué dans un discours.

Nous avons besoin d'investissement pour nous permettre de demeurer compétitifs dans le secteur du tourisme. Dawn Arnold, mairesse de Moncton

La mairesse est montée au front sur cet enjeu lors d'un discours au Forum touristique acadien. Photo : Radio-Canada

Elle souhaiterait utiliser l’argent collecté par cette taxe pour faire du marketing et de la publicité et ainsi attirer plus de touristes au Nouveau-Brunswick.

C’est la seule façon, je crois, que nous avons pour attirer les événements majeurs et pour faire un investissement significatif dans la région , soutient-elle.

Profiter du changement de gouvernement

En avril dernier, le gouvernement libéral avait refusé d’instaurer une telle mesure. Toutefois, les progressistes-conservateurs semblent plus ouverts à cette idée.

Durant la campagne électorale, ils ont promis d’examiner la question , note Robert Gauvin, le ministre du Tourisme. Il y a une possibilité, on est en train de l’examiner.

Ça peut être de très bons revenus qui peuvent être investis après ça dans le marketing. Robert Gauvin, ministre du Tourisme

Plusieurs acteurs de l'industrie touristique acadienne se sont réunis mercredi. Photo : Radio-Canada

Inquiétude dans le nord-ouest

Toutefois, cette ouverture inquiète Johanne Bérubé-Gagné, directrice générale de l’office du tourisme d’Edmundston-Madawaska.

L’intervention du gouvernement pour imposer une mesure commune à l’ensemble de la province n'est pas souhaitable, selon elle.

Cela déferait plusieurs modèles qui existent déjà dans plusieurs régions et qui fonctionnent bien. Johanne Bérubé-Gagné, directrice générale de l’office du tourisme d’Edmundston-Madawaska.

Johanne Bérubé-Gagné est directrice générale de l’office du tourisme d’Edmundston-Madawaska. Photo : Radio-Canada

Elle souligne que sa région dispose déjà d’un modèle pour trouver des fonds afin de faire rayonner le tourisme en région. Leurs cinq hôtels principaux financent volontairement un plan de marketing qu’ils doivent ensuite approuver.

C’est sûr que les régions qui n’en ont pas, elles sont peut-être désorganisées, mais je pense que le modèle régional est encore à favoriser.

Un hôtelier de Moncton appuie la proposition

Pour sa part, le directeur général de l’Hôtel Delta Beauséjour, Raymond Robert, souhaite lui aussi que l’on ajoute des frais supplémentaires à la facture des hôtels. Ça serait 3 % , précise-t-il.

Il souligne qu’une telle mesure existe déjà dans plusieurs régions, ce qui contribue à les rendre plus attractives pour les touristes.

Charlottetown l'a, Halifax l'a, Québec, Montréal, Toronto, partout. On est une des dernières places [à ne pas l’avoir]. Raymond Robert, directeur général de l’Hôtel Delta Beauséjour

Raymond Robert est directeur général de l’Hôtel Delta Beauséjour. Photo : Radio-Canada

Pour chaque dollar dépensé dans un hôtel, il y a quatre dollars dépensés dans la communauté , ajoute-t-il.

Encadrer cette mesure par une loi permettrait qu’aucun hôtelier ne soit désavantagé s’il refuse de participer, selon lui.