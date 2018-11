Un texte d'Olivier Lemieux

« Gilles Lehouillier m’a fait venir à son bureau au début de 2018 et m’a demandé si je parlais aux journalistes », affirme une ex-employée de la Ville de Lévis. Par crainte de représailles, elle témoigne sous le couvert de l’anonymat.

Selon elle, un « climat de tension » régnait au cabinet du maire à ce moment, puisque des informations circulaient à l’effet que des journalistes cherchaient à confirmer des cas de harcèlement psychologique impliquant le premier magistrat de Lévis.

Au mois d’août 2018, Radio-Canada révélait le dépôt de trois plaintes de harcèlement à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

Or, dans la liste des contrats publiés par la Ville de Lévis pour le mois de mars 2018, plus de 15 000 $ en honoraires ont été versés à la firme Hill+Knowlton Strategies. La mention « gestion de crise – février » est inscrite dans le descriptif de la facture.

Sur son site Internet, H+K affirme que son succès « en matière de protection et de défense des marques et des organisations est inégalé ».

La firme affirme aussi posséder « l’expérience et le leadership requis pour gérer les différentes questions complexes et délicates d’une crise et protéger l’image de nos clients ».

Est-ce que la Ville de Lévis a sollicité les services de H+K pour se préparer à la médiatisation éventuelle des allégations de harcèlement impliquant le maire Lehouillier?

En entrevue téléphonique, le directeur général adjoint, Christian Tanguay, affirme que les avis obtenus doivent permettre à la Ville de Lévis de gérer une foule de situations délicates, « dont celle-là ».

Le contrat octroyé ne visait pas à répondre à une situation spécifique. Comme organisation responsable, nous devons être prêts à réagir en toutes circonstances. Christian Tanguay, directeur général adjoint à la Ville de Lévis

La Ville de Lévis refuse par ailleurs de dévoiler la teneur des avis obtenus de la firme Hill+Knowlton.

En réponse à une demande d’accès à l’information de Radio-Canada, l’administration municipale précise que les documents « constituent des avis et recommandations formulés à la Ville [...] » et ne sont pas accessibles puisqu'un « délai de 10 ans n’est pas écoulé depuis l’obtention de cet avis ».

7000 $ en frais d’avocats

Christian Tanguay précise aussi que les services du cabinet d’avocats Cain Lamarre ont été retenus pour assurer la défense de Gilles Lehouillier au sujet des plaintes de harcèlement.

Jusqu’à maintenant, des honoraires de 7148 $ ont été versés.

« La facture va encore augmenter, prévient M. Tanguay, puisque les procédures ne sont pas terminées. »

Selon nos informations, la Ville de Lévis n’a pas encore accepté de s’engager dans un processus de médiation avec les victimes présumées.

Si cette option est retenue, il est possible qu’une compensation financière soit versée aux plaignantes.

Radio-Canada a recueilli le témoignage de plusieurs ex-employées du cabinet de Gilles Lehouillier qui prétendent avoir été impliquées dans des altercations verbales ou physiques avec leur ancien patron.

Les incidents allégués se seraient déroulés lors de son premier mandat comme maire de Lévis, entre 2013 et 2017.

Dans une sortie publique après la médiatisation des plaintes, Gilles Lehouillier a affirmé avoir « la conscience tranquille ».