Un texte de Jean-Marc Belzile

Iliesanne-Radah Benoît dit devoir se laver à la main depuis plus de 30 jours maintenant.

Elle affirme avoir l'intention de déposer une plainte à la Régie du logement.

C'est le style « camping sauvage » , ça commence à être chiant un peu. C'est vraiment déplorable, ça pas de sens, tu te lèves le matin et tu sais que tu n’as pas d'eau. Iliesanne-Radah Benoît

Je dois aller chez des voisines qui ont de l'eau froide, je dois prendre un sceau, voyager l'eau pour remplir la toilette, le lavabo et le lendemain je recommence , ajoute-t-elle.

La Ville de Rouyn-Noranda a été avisée de la situation lundi dernier.

La directrice du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, Josée Banville, affirme que le propriétaire respecte la réglementation municipale.

Josée Banville, directrice de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

En vertu de notre règlement sur les nuisances, on ne peut pas laisser une personne sans eau courante pendant plusieurs jours, donc c'est de s'assurer que le propriétaire prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les locataires ont accès à de l'eau potable , explique Mme Banville.

Dans le cas présent, le propriétaire nous a assuré que les locataires ont de l'eau embouteillée jusqu'à ce que tout soit réglé.

Le coordonnateur de l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue (ALOCAT) , Bruce Gervais, aurait souhaité que celui-ci agisse plus tôt.

Il déplore aussi le fait que les locataires n'aient reçu aucun dédommagement financier.

Le fait que les fenêtres soient placardées pour les travaux, c'est une perte de jouissance, ce n’est pas comme ça que le loyer était au départ, s'il y a un changement il doit y avoir dédommagement et que le propriétaire ne l'offre pas, c'est un peu arrogant et ça manque d'humanisme aussi , soutient-il.

Bruce Gervais déplore aussi le fait que les locataires n'ont pas de boîte aux lettres depuis plus d'un an. Ils doivent aller au bureau de poste pour recevoir leur courrier.

Le gestionnaire du bâtiment, Gabriel Lemire, affirme que le propriétaire, Dominique Lemaire, de la Société immobilière S.I.D.L, a acheté un immeuble en bien mauvais état en janvier dernier.

Des travaux majeurs sont en cours actuellement, ce qui a occasionné des problèmes au niveau de la plomberie selon lui.