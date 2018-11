Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Comme prévu, le secteur de Blanc-Sablon deviendra le premier à être desservi par un réseau cellulaire LTE d'ici la fin de 2019.

Par contre, le déploiement partout sur la Basse-Côte-Nord était prévu pour la fin de 2021. Or, c'est plutôt pour la fin de 2020 que le projet devrait se terminer, selon TELUS.